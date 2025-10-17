Сюрприз от Кэмерона: уже в ноябре выйдет сразу два новых фильма, связанных с «Аватаром»

Джеймс Кэмерон снова зовёт нас на Пандору — только теперь не в фантазию, а в реальность. Disney+ выпустит двухсерийный документальный фильм «Огонь и вода: создание фильмов об Аватаре», и кажется, теперь «Аватар» станет ближе, чем когда-либо.

За кулисами мира, где дышат по-другому

Трейлер показывает, как актёры в серых костюмах захвата движения превращаются в на’ви, а бассейны с буями — в океаны Пандоры. Всё то, что раньше казалось магией, предстаёт как кропотливая инженерия света, воды и терпения. Зрителям обещают эксклюзивные кадры со съёмок «Пути воды» и грядущего «Огня и пепла», интервью с Кэмероном, Зои Салданой, Кейт Уинслет и Сэмом Уортингтоном.

Когда технология становится эмоцией

«Аватар» всегда был не только про спецэффекты. Это история о том, как технологии могут служить чувствам. И теперь можно увидеть, как Кэмерон буквально строит эмоцию кадр за кадром: под водой, среди десятков камер, с актёрами, которые играют не людей, а идею человечности.

Профессиональный взгляд без фильтров

«Огонь и вода» обещает показать то, что в кино обычно скрывают — не блестящие премьеры, а изнурительные съёмки, эксперименты и ошибки. После просмотра вряд ли получится смотреть «Аватар» просто как приключение: вы будете видеть, как за каждым движением стоит инженер, оператор, программист, художник.

Новое дыхание Пандоры

Премьера документалки — 7 ноября. И это идеальный повод пересмотреть оба «Аватара» уже другими глазами — глазами человека, который теперь понимает, сколько труда нужно, чтобы заставить дыхание под водой звучать как поэзия.

Что дальше: даты и цифры

«Аватар: Огонь и пепел» выходит 19 декабря. Дальше по плану — «Аватар 4» (21 декабря 2029) и «Аватар 5» (19 декабря 2031). Кассовая планка у франшизы историческая: «Аватар» (2009) — около $2,9 млрд мировых сборов, «Путь воды» (2022) — свыше $2,3 млрд.

Кэмерон остаётся уникальным режиссёром, у которого сразу три фильма прошли отметку в $2 млрд («Аватар», «Титаник», «Путь воды»). Так что грядущий триквел — не только новая глава Пандоры, но и очередная заявка на рекорды.

