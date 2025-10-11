Меню
Кэмерон назвал лучший космический триллер в истории, и это было ожидаемо: не зря фильм собрал в прокате 723 млн долларов

11 октября 2025 07:58
Кадр из фильма «Гравитация»

И сейчас зрители пересматривают его с удовольствием.

Когда человек, снявший «Титаник», «Терминатора» и «Аватара», говорит, что какой-то другой фильм ошеломил его — стоит прислушаться. Джеймс Кэмерон редко бросается похвалами. Но после закрытого показа «Гравитации» (2013) он сказал:

«Это лучшая космическая съёмка из когда-либо сделанных. Лучший космический фильм, который я когда-либо видел».

И трудно с ним не согласиться.

Космос без фальши

Альфонсо Куарон не планировал снимать космическую драму — пока однажды не представил себе астронавта, медленно удаляющегося в безмолвие Вселенной. Из этого кадра родился фильм, где нет инопланетян, кораблей-бойцов или зловещих корпораций. Только человек и пустота.

Двое астронавтов — доктор Райан Стоун (Сандра Буллок) и Мэтт Ковальски (Джордж Клуни) — оказываются в смертельной изоляции после аварии шаттла. Всё, что у них остаётся, — кислород, связь на грани срыва и шанс выжить, который тает с каждой секундой.

Сандра Буллок: одна против космоса

Кадр из фильма «Гравитация»

Роль доктора Стоун могла достаться Анджелине Джоли или Натали Портман, но Сандра Буллок сделала персонажа живым. Её героиня проходит путь от отчаяния к внутреннему возрождению — и делает это буквально в невесомости.

Сцена, где она крутится в черноте, — не спецэффект, а акт чистого одиночества, понятный каждому, кто хоть раз боялся не успеть.

Клуни здесь — противоположность: спокойный, ироничный, человечный. Он — голос разума, который помогает Стоун не сойти с ума. Их диалоги — как дыхание среди беззвучного вакуума.

Как Куарон обманул гравитацию

Чтобы показать невесомость, Куарон с оператором Эммануэлем Любецки буквально изобрели новые технологии. Кэмерон предупреждал: «Такое возможно только за 400 миллионов». Но режиссёр пошёл другим путём — создал Volume, систему света и движущихся камер, позже использованную в «Мандалорце».

Каждый кадр в фильме — будто реальный полёт. Настоящие астронавты, включая Базза Олдрина, признавали: «Гравитация» передаёт ощущение космоса точнее, чем документальные съёмки».

Почему Кэмерон в восторге

Потому что «Гравитация» — это редкое кино, где технологии служат не зрелищу, а чувствам. Кэмерон увидел в ней то, что ищет сам: человека, который не сдаётся, даже когда осталась только тьма.

723 миллиона долларов в мировом прокате, семь «Оскаров» и статус самого реалистичного космического фильма XXI века — всё это заслуженно. Но главная награда — признание человека, который знает о космосе и кино больше, чем кто-либо.

Фото: Кадр из фильма «Гравитация»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
