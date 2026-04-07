Меню
Русский English
Отмена
Кэмерон бессовестно сплагиатил начало «Терминатора»: вот в каком сериале режиссер нашел Т-800

7 апреля 2026 10:23
Кадр из фильма «Терминатор»

Дело чуть не обернулось судом.

В 1984 году на экраны вышла картина «Терминатор», которая навсегда перекроила жанр научной фантастики. Арнольд Шварценеггер превратился в живое воплощение машины-убийцы, Джеймс Кэмерон утвердился в качестве постановщика, ломающего голливудские шаблоны, а сюжет о войне человечества с роботами приобрёл культовое звучание.

Но сразу после релиза грянул громкий скандал. Известный литератор Харлан Эллисон обвинил авторов в том, что начало фильма практически списано с одной из серий его телепроекта «За гранью возможного», выходившего в 1963–1965 годах.

В эпизоде «Солдат» воин из грядущего перемещается в настоящее сквозь временной портал и встречает там своего заклятого врага — те же самые мотивы путешествия во времени и дуэли двух противников.

Кадр из сериала «За гранью возможного»

Эллисон, славившийся неуступчивым нравом, заявил, что первые минуты обеих работ «почти неотличимы друг от друга». Положение усугубило давнее интервью Кэмерона, где он упоминал, что черпал вдохновение из эпизодов, написанных Эллисоном.

Кинокомпании предпочли урегулировать конфликт полюбовно, не доводя дело до суда. Размер компенсации, по разным источникам, варьировался от 75 до 400 тысяч долларов. В более поздних версиях фильма добавили титр: «С признательностью Харлану Эллисону за его работы».

Позже Кэмерон признавался, что остался не в восторге от такого исхода, однако студия настояла на своём, опасаясь ещё более серьёзных финансовых потерь.

Спорить с тем, что первые сцены схожи, действительно непросто. Однако дальше сюжетные линии расходятся. Эллисон в «Солдате» размышляет о человечности: способен ли тот, кого растили бездушным убийцей, обрести душу? У Кэмерона же зрителя ждёт динамичный экшен-триллер о любви, борьбе за выживание и безостановочной погоне.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор» (1984), сериала «За гранью возможного»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше