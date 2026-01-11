Кем же на самом деле был балагур Коровьев из «Мастера и Маргариты»: за его шутовством скрывался глубокий смысл

Загадочный герой «Мастера и Маргариты» живёт на стыке фарса, фэнтези и философии — и в книге, и на экране.

Фагот — один из самых колоритных и таинственных спутников Воланда в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В Москве он появляется под именем Коровьев, представляясь то регентом, то переводчиком, то просто «помощником при иностранце». На первый взгляд — комичный персонаж в нелепом пенсне, который паясничает, устраивает кавардак и подсовывает зрителям билеты на адское шоу. Но чем дальше вчитываешься — тем глубже его тень.

Паяц с тайным прошлым

Визуальный образ Коровьева напоминает смесь шутовства и гротеска: худой, в поношенном клетчатом костюме, с вечной сигарой и манерой говорить с нарочитой учтивостью. Он — мастер провокации и путаницы, обожает доводить до абсурда любую ситуацию, будь то магазин дамского белья или заседание жилищной комиссии.

Однако у этого карнавала есть другая сторона. В финале романа Коровьев-Фагот обретает истинный облик — «мрачного рыцаря», утратившего благодать и служившего Воланду в наказание. Воланд упоминает, что Фагот когда-то неудачно пошутил насчёт света и тьмы — и был проклят на вечный сарказм. Его шутки стали карой.

Маска, за которой — древний символ

Имя «Фагот» вызывает сразу несколько ассоциаций. Оно отсылает к музыкальному инструменту — и напоминает, что Коровьев мог быть частью церковного хора, возможно, даже ангелом. Есть версии, что Булгаков вдохновлялся образом Бога Хора — египетского покровителя света, который, как и Сатана, стоит на грани добра и зла. Даже «Коровьев» в переводе с иврита означает «приближённый» — недвусмысленный намёк на его близость к Воланду.

На экране — всегда разный

В экранизациях Коровьев-Фагот — фигура податливая, как и в романе. У Юрия Кара (1994) его играет Валентин Гафт — более строгий и мрачный, чем ожидаешь. У Владимира Бортко (2005) Александр Абдулов придаёт герою лёгкий налёт сумасшествия и безумного веселья. А в недавней версии Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» (2024) Коровьев предстаёт в ином, визуально ярком и стилистически нарочито «западном» виде — словно вышедший из кабаре эпохи декаданса.

И каждый раз — это всё ещё он, Фагот. Тень света. Смех, от которого по спине бегут мурашки. И верный спутник Воланда, за которым до сих пор стоит целый мир скрытых смыслов.

