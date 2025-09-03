Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кем же будет загадочная домработница Бирсен в 4 сезоне «Клюквенного щербета»: зрители уже делают ставки

Кем же будет загадочная домработница Бирсен в 4 сезоне «Клюквенного щербета»: зрители уже делают ставки

3 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Вряд ли это будет персонаж, который исчезнет через пару серий.

Четвёртый сезон турецкого хита «Клюквенный щербет» обещает встряхнуть привычный порядок событий. И главным катализатором перемен станет новая героиня — домработница Бирсен в исполнении Сибель Шишман.

Кто такая Сибель Шишман

Сибель хорошо известна турецкой публике: её видели в «Ранней пташке» и «Любовь. Разум. Месть». Карьера актрисы началась в театре в 2010-м, а на телевидении её персонажи чаще были эпизодическими. В «Клюквенном щербете» всё изменится — Бирсен обещает стать фигурой, влияющей на сюжет.

Почему её вводят в историю

Инсайдеры уверены: раз Бирсен будет связана с Абдуллой Уналом, значит, без интриг не обойдётся. Домработница в особняке — это не просто «фон», а человек, который видит больше, чем хозяева думают.

И если сценаристы сделают её союзницей или любовницей главы семьи, конфликты в доме Уналов только обострятся.

Возможные сюжетные линии

Фанатские теории уже множатся. Бирсен может стать тем самым человеком, кто раскроет тайны Ишил и начнёт шантажировать её.

Другой вариант — вмешательство в брак Фираза и Нурсемы. Есть и более радикальная версия: Бирсен заслала Асуде, чтобы добыть компромат на семью соперников.

Чего ждут зрители

Gold Film не привыкла вводить пустых персонажей. Каждый новый герой в сериале приносит хаос, разрушения и новые точки напряжения. Поэтому ожидать, что Бирсен останется «мебелью», наивно.

Скорее всего, именно она станет одной из ключевых фигур грядущего сезона, стравливая героев и выводя скрытые конфликты на поверхность.

Почему это интересно

Сибель Шишман умеет играть как лёгкие, жизнерадостные роли, так и более мрачные образы. В «Клюквенном щербете» у неё есть шанс впервые показать себя как настоящую антагонистку. А это всегда добавляет драйва и непредсказуемости в сюжет.

Так что готовьтесь, советует портал TheGirl. Бирсен явно не просто домработница, а новый штрих в большой семейной войне, которая только разгорается.

Ранее мы писали: Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Читать дальше 28 сентября 2025
«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше