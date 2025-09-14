Меню
Кем на самом деле был Джейкоб из «Остаться в живых»: без этого понять смысл сериала крайне сложно

14 сентября 2025 12:48
Кадр из сериала «Остаться в живых»

Только в финале все встает на свои места.

Чтобы разобраться в мифологии сериала «Остаться в живых», нужно понять, кто такой Джейкоб. Его впервые упоминают в третьем сезоне, долгое время он остаётся загадкой, а полностью история раскрывается лишь в пятом и шестом сезонах.

Хранитель света

Джейкоб — древнее существо, которое стало бессмертным хранителем Острова. В сердце этого места находится таинственный свет — источник жизни и баланса для всего мира.

Его задача — защищать этот свет, потому что если он погаснет, то вместе с ним угаснет всё человечество. Эту роль Джейкоб унаследовал от своей приёмной Матери (персонаж Эллисон Дженни), которая передала ему силу хранителя.

Брат и враг

У Джейкоба был брат-близнец Сэмюэл — именно он стал тем самым Дымным монстром. Их противостояние — это стержень всей истории «Остаться в живых».

Джейкоб верил, что люди в основе своей добры, и приводил новых «кандидатов» на Остров, чтобы они могли продолжить его дело. Сэмюэл же считал, что человечество обречено, и стремился сбежать, что означало бы конец мира.

Почему это важно

Все загадки сериала — бункер, эксперименты «Инициативы Дхарма», странности самого Острова — в итоге сводятся к этому противостоянию. Джейкоб — это связующее звено, хранитель баланса и символ надежды на то, что люди способны на добро.

По сути, «Остаться в живых» — это история о вечной борьбе света и тьмы в образах двух братьев. А Джейкоб оказался тем, кто сделал ставку на человечество.

Фото: Кадр из сериала «Остаться в живых»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
