Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана

Их страсть вдохновила на создание множества сериалов, романов и книг. Мегапопулярный проект «Великолепный век» обзавелся огромной армией поклонников, однако в нем присутствуют некоторые исторические неточности, особенно касающиеся личности самой Хюррем-султан.

Кем же она была на самом деле, и как оказалась в Османской империи?

В исторических документах нет достоверной информации о настоящем имени любимицы Сулеймана, месте ее рождения и происхождении. Удивительно, но отсутствуют какие-либо упоминания о существовании рода Лисовских, с которым многие пытаются связать великую султаншу.

Согласно версии сериала «Великолепный век» девушку назвали «Александрой» и представили русской, однако впоследствии разные страны интерпретировали ее имя по-своему. Фактически, любые утверждения о ее этнической принадлежности базируются на художественной литературе XIX века и записях послов, которые могут быть основаны на домыслах.

Любопытно, что в европейских странах Хюррем была известна как Роксолана, поскольку предполагалось, что она родом из Роксалании. Но, подчеркнем, достоверных исторических сведений о происхождении султанши до сих пор нет.

Злая или добрая

В «Великолепном веке» Хюррем предстает как безжалостная женщина, идущая к своей цели любыми путями, устраняя с дороги соперниц. Доподлинно известно лишь то, что любовь между Хюррем и Сулейманом была невероятно сильной, настолько, что повелитель решился жениться на своей любимой наложнице и учредил специально для нее титул «Хасеки».

Хюррем действительно родила падишаху много детей, как и показано в сериале. Единственный ребенок, не упомянутый в проекте — шехзаде Абдулла, умерший в младенчестве.

Хюррем нарушила все правила, в том числе основное «одна наложница — один сын» и стала законной супругой повелителя, несмотря на то, что была обычной рабыней, а не аристократкой, как, например, Махидевран.

Распространено мнение, что Хюррем отличалась особой жестокостью, однако ей в большей степени приписывают не устранение других женщин или врагов, а организацию казни Мустафы.

В сериале утверждается, что дочь Хюррем, Михримах-султан, совместно со своим мужем подставила Мустафу. Однако на тот момент шехзаде и так был в немилости у отца, а султанша, вероятно, уже тяжело болела. Кроме того, если бы существовала переписка между Мустафой и персами, она, скорее всего, сохранилась бы до наших дней. Упоминаний о ней нет. Существует версия, что Сулейман боялся, что Мустафа свергнет его, поскольку шехзаде был зрелым и пользовался поддержкой янычар. Хюррес также обвиняют в гибели Ибрагима, но исторические факты указывают на то, что визирь сам привел себя к печальному финалу.

Хюррем в сериале и Хюррем в истории — это разные личности. В «Великолепном веке» она предстает яркой, сильной, красивой и беспощадной в борьбе за свое место под солнцем. Исторически, приписываемые ей в сериале качества не совсем соответствуют действительности. Единственное, что можно утверждать с уверенностью, она была выдающейся женщиной, занимавшейся благотворительностью и создавшей беспрецедентную историю в Османской империи.