Кем будут работать Коржик, Карамелька и Компот, когда вырастут: этот секрет раскрыл создатель «Трех котов»

18 декабря 2025 09:54
Кадр из сериала «Три кота»

Уже сейчас можно понять, что ждет котят в будущем.

Мультсериал «Три кота» давно перестал быть просто детским развлечением. За простыми историями про семью, дружбу и игры скрываются вполне узнаваемые характеры — такие, что зрители всерьёз задаются вопросом: а кем же станут эти котята, когда вырастут? На этот вопрос ответил создатель проекта Дмитрий Высоцкий — и его версия звучит логично, тепло и очень в духе сериала.

Коржик: море, дороги и вечное движение

Коржик — самый неугомонный из троицы. Ему всегда тесно в рамках, он обожает приключения и постоянно тянется к новому. По словам Дмитрия Высоцкого, именно он с наибольшей вероятностью станет путешественником — как дедушка. Более того, его судьба может быть связана с морем.

Это звучит почти символично: Коржик — тот самый герой, который не может усидеть на месте, которому важно видеть мир и проверять его на прочность. Моряк, исследователь, человек дорог — всё это идеально ложится на его характер.

Карамелька: сцена, стиль и самовыражение

Кадр из сериала «Три кота»

Карамелька — мотор эмоций и фантазии. Она любит быть в центре внимания, придумывать, играть роли и превращать повседневность в маленький спектакль. Поэтому варианты, которые озвучивает Высоцкий, выглядят более чем убедительно: актриса или дизайнер детской одежды — как мама.

В обоих случаях речь идёт о профессиях, где важны вкус, интуиция и умение чувствовать других. Карамелька — именно такая: яркая, эмпатичная, уверенная в себе и при этом очень домашняя.

Компот: наука без границ

Самый серьёзный и вдумчивый из котят — Компот. Он не бросается в омут с головой, любит читать, анализировать и задавать вопросы. Создатель сериала подчёркивает: Компот явно пойдёт в науку, но вот в какую именно — пока сказать сложно.

Ботаника, космос, животные — его интересы слишком широки, чтобы загонять их в одну рамку. И в этом есть особый шарм: Компот — тот самый ребёнок, который ещё не выбрал профессию, потому что ему интересно всё сразу. Возможно, именно из таких и вырастают настоящие учёные.

Почему этот ответ так важен

«Три кота» работают именно потому, что каждый герой — живой и узнаваемый. Высоцкий не стал придумывать «правильные» или пафосные профессии, а просто продолжил логику характеров. И в этом — главное очарование.

Коржик остаётся свободным духом, Карамелька — творческой душой, Компот — умной головой. И кажется, что где-то в будущем у них всё действительно сложится — ровно так, как мы и ожидали, наблюдая за ними с экрана.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
