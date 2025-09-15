Меню
Кажется, знаете Арью и Сансу? В книгах они другие: 10 персонажей «Игры престолов», которых сериал изменил до неузнаваемости

15 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Игра престолов»

Вот чем отличаются сериальные версии персонажей киноленты от книжных.

Даже спустя годы после финала «Игры престолов» споры не утихают. Кого-то разочаровал скомканный финал, кого-то — сюжетные провисания, но особенно громко своё недовольство выражали фанаты книг Джорджа Мартина.

Ведь именно в образах персонажей сериал разошёлся с литературным первоисточником больше всего. Вот десять героев, которые в экранизации оказались совсем другими.

Арья Старк

В книгах Арья долго взрослеет, теряя по пути детскую наивность. Сериал же ускорил её развитие, лишив многие события глубины.

Санса Старк

На экране она стала Королевой Севера после страшных испытаний с Рамси Болтоном. В книгах этих событий пока не было — Санса всё ещё остаётся в Долине.

Эллария Сэнд

Сериальная Эллария живёт местью Ланнистерам. В книгах же она призывает дочерей отказаться от кровавой мести и защищать Дорн мирным путём.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Эурон Грейджой

В сериале он показан как пират-разбойник. В книгах — куда мрачнее: садист, жаждущий власти и даже мечтающий подчинить драконов.

Робб Старк

На экране он казался благородным королём Севера. В книгах — более юный и наивный, проигравший войну из-за романтического решения.

Станнис Баратеон

Сериальный Станнис слепо следует за Мелиссандрой. В книгах же он куда более рассудителен и движим чувством долга, а не фанатизмом.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Сир Лорас Тирелл

В сериале его история крутится вокруг Ренли. В книгах Лорас — один из лучших рыцарей, ведущий осаду Драконьего Камня.

Эдмур Талли

На экране его выставили слабаком. В книгах же он показан как тактик, заботящийся о своих людях и помогающий Чёрной Рыбе

Бриенна Тарт

Сериал сделал её героиней великих подвигов и добавил привлекательности. В книгах Бриенна некрасива, презираема и чужая почти для всех.

Тирион Ланнистер

В сериале — любимец публики, остроумный и обаятельный. В книгах — гораздо мрачнее и злее, его ненависть к семье выражена ярче, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Эти отличия ещё раз напоминают: «Игра престолов» и книги Мартина — два разных мира, и спорить о том, какая версия лучше, поклонники будут ещё очень долго.

Ранее портал «Киноафиша» писал про трех героев «Игры престолов», которые сидели на Железном троне, но не были королями.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
