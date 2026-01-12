Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Те, кто читал повесть, знают – финал должен был быть другим: что вырезали из «Девчат» и почему фильм спасли в последний момент

Те, кто читал повесть, знают – финал должен был быть другим: что вырезали из «Девчат» и почему фильм спасли в последний момент

12 января 2026 21:31
Кадр из фильма «Девчата»

Думали, что это просто добрая комедия, а там была драма.

«Девчата» кажутся легкой зимней сказкой, но за знакомыми репликами и улыбками скрывается совсем другая история. У культовой комедии была куда более жесткая версия, в которой герои и их поступки выглядели иначе. Часть этих сцен зритель так и не увидел — и именно они могли полностью изменить смысл фильма.

Какой финал задумывался изначально

В повести, по которой снимались «Девчата», линия Нади развивалась совсем не так, как в кино. Героиня в итоге понимала, что ее чувства к Ксану Ксанычу были ошибкой, и решалась уйти. Это делало историю более взрослой и драматичной, но Юрий Чулюкин посчитал такой финал слишком тяжелым для экранной комедии.

Поэтому в фильме осталась романтическая версия с примирением. Дополнительно планировалась сцена, где герои получают отдельную комнату и начинают совместную жизнь, но и ее в монтаже убрали, чтобы не утяжелять тон.

Кадр из фильма «Девчата»

Почему Инна Макарова обиделась на режиссера

Исполнительница роли Нади была категорически не согласна с тем, как изменили судьбу ее героини. Макарова считала, что персонажа лишили внутреннего достоинства и самостоятельности.

Актриса так остро восприняла это решение, что отказалась приходить на премьеру фильма. Отношения с Чулюкиным после этого испортились. Для актрисы эта история стала личной, а не только профессиональной.

Сцены, которые просто исчезли

В фильме должна была появиться Тамара Носова в роли подруги Анфисы. Эти эпизоды были уже сняты и, по воспоминаниям, получились одними из самых ярких и смешных. Однако в итоговую версию картины они не попали.

Существует версия, что между Носовой и режиссером произошел конфликт, после которого сцены были вырезаны, а пленка утеряна. Что именно случилось, до сих пор неизвестно.

Комедия, которой не верили

Когда «Девчата» вышли в 1962 году, фильм встретили без восторга. Картину критиковали за бытовую тему и несерьезный тон. Но зрители сделали ее народной, а со временем — культовой.

Сегодня сложно представить «Девчат» другими. Но за их уютной простотой скрывается совсем иной, более сложный фильм, который так и остался за кадром, пишет автор Дзен-канала «Я люблю кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как на самом деле звали Тосю Кислицыну из фильма «Девчата».

Фото: Кадр из фильма «Девчата»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гречка, бесплатные обеды и тяжелый труд: что в «Девчатах» понимают только те, кто жил в СССР (зумеры точно не в теме) Гречка, бесплатные обеды и тяжелый труд: что в «Девчатах» понимают только те, кто жил в СССР (зумеры точно не в теме) Читать дальше 9 января 2026
Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки» Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки» Читать дальше 11 января 2026
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией Читать дальше 11 января 2026
«Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах «Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах Читать дальше 9 января 2026
Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Читать дальше 13 января 2026
«С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год «С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год Читать дальше 13 января 2026
Гадали, почему Т‑800 стал таким добрым в «Терминаторе 2»? Мы узнали, что вырезал из фильма Джеймс Кэмерон Гадали, почему Т‑800 стал таким добрым в «Терминаторе 2»? Мы узнали, что вырезал из фильма Джеймс Кэмерон Читать дальше 13 января 2026
Этого героя «Игры престолов» напрасно вырезали из сериала: если прочитать черновики сценария, то выясняется, что его боялась сама Мелисандра Этого героя «Игры престолов» напрасно вырезали из сериала: если прочитать черновики сценария, то выясняется, что его боялась сама Мелисандра Читать дальше 12 января 2026
Бу! Ра! Ти! Но! Почему деревянного мальчика зовут именно так — и при чем тут Италия: не все об этом знают Бу! Ра! Ти! Но! Почему деревянного мальчика зовут именно так — и при чем тут Италия: не все об этом знают Читать дальше 12 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше