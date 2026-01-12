Те, кто читал повесть, знают – финал должен был быть другим: что вырезали из «Девчат» и почему фильм спасли в последний момент

Думали, что это просто добрая комедия, а там была драма.

«Девчата» кажутся легкой зимней сказкой, но за знакомыми репликами и улыбками скрывается совсем другая история. У культовой комедии была куда более жесткая версия, в которой герои и их поступки выглядели иначе. Часть этих сцен зритель так и не увидел — и именно они могли полностью изменить смысл фильма.

Какой финал задумывался изначально

В повести, по которой снимались «Девчата», линия Нади развивалась совсем не так, как в кино. Героиня в итоге понимала, что ее чувства к Ксану Ксанычу были ошибкой, и решалась уйти. Это делало историю более взрослой и драматичной, но Юрий Чулюкин посчитал такой финал слишком тяжелым для экранной комедии.

Поэтому в фильме осталась романтическая версия с примирением. Дополнительно планировалась сцена, где герои получают отдельную комнату и начинают совместную жизнь, но и ее в монтаже убрали, чтобы не утяжелять тон.

Почему Инна Макарова обиделась на режиссера

Исполнительница роли Нади была категорически не согласна с тем, как изменили судьбу ее героини. Макарова считала, что персонажа лишили внутреннего достоинства и самостоятельности.

Актриса так остро восприняла это решение, что отказалась приходить на премьеру фильма. Отношения с Чулюкиным после этого испортились. Для актрисы эта история стала личной, а не только профессиональной.

Сцены, которые просто исчезли

В фильме должна была появиться Тамара Носова в роли подруги Анфисы. Эти эпизоды были уже сняты и, по воспоминаниям, получились одними из самых ярких и смешных. Однако в итоговую версию картины они не попали.

Существует версия, что между Носовой и режиссером произошел конфликт, после которого сцены были вырезаны, а пленка утеряна. Что именно случилось, до сих пор неизвестно.

Комедия, которой не верили

Когда «Девчата» вышли в 1962 году, фильм встретили без восторга. Картину критиковали за бытовую тему и несерьезный тон. Но зрители сделали ее народной, а со временем — культовой.

Сегодня сложно представить «Девчат» другими. Но за их уютной простотой скрывается совсем иной, более сложный фильм, который так и остался за кадром, пишет автор Дзен-канала «Я люблю кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как на самом деле звали Тосю Кислицыну из фильма «Девчата».