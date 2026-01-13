Меню
Кажется, всё очевидно — и в этом вы ошибаетесь: 5 российских детективных сериалов с неожиданной развязкой

13 января 2026 20:33
Кадр из сериала «Фишер», «Я знаю, кто тебя убил», «Трасса»

Истории, где зритель уверен, что всё понял, но финал аккуратно выбивает почву из-под ног.

Российские детективные сериалы в последние годы умеют удивить публику. Всё чаще они строятся так, чтобы зритель чувствовал уверенность в своей версии происходящего — и именно на этом ощущении его ловят.

Эти истории не спешат раскрывать карты и до последней серии оставляют пространство для сомнений.

«Фишер» (2 сезон)

«Фишер»

Действие разворачивается в курортном городке, куда приезжает следователь Евгений Боков. В регионе происходит серия преступлений, связанных с нападениями на женщин и детей.

Почерк преступлений наводит на мысль о серийном убийце, однако следствие быстро понимает, что события могут быть связаны сразу с несколькими фигурантами.

По ходу расследования всплывают старые дела, местные тайны и ошибки прошлого, которые напрямую влияют на финал сезона.

«Хрустальный»

«Хрустальный»

Московского следователя Сергея Смирнова вызывают в его родной город Хрустальный для расследования исчезновений и убийств подростков.

Город встречает его враждебно: многие не рады возвращению человека, уехавшего много лет назад. Расследование приводит к событиям прошлого, связанным с самим Смирновым и его семьёй.

В конце концов становится ясно, что ключ к делу скрыт не только в настоящем, но и в давно замалчиваемых эпизодах.

«Я знаю, кто тебя убил»

«Я знаю, кто тебя убил»

Программист Герман узнаёт, что семья Ломакиных возвращается в Россию. Он уверен, что именно они причастны к гибели его сестры, произошедшей несколько лет назад.

Герман похищает их маленькую дочь, рассчитывая добиться признания. По мере развития сюжета открываются детали давней трагедии, а финал ставит под сомнение версию, в которую верил сам герой, и полностью меняет представление о виновных.

«Мёрзлая земля»

«Мёрзлая земля»

Таксистку Ларису Айдарову готовят к свадьбе, когда её жениха Максима арестовывают по подозрению в убийстве. Следствие считает, что преступление — не единичный случай, а часть серии.

Несмотря на алиби Максима, подозрения только усиливаются. Лариса начинает собственное расследование и постепенно узнаёт факты, которые заставляют усомниться в том, кого она считала близким человеком.

«Трасса»

«Трасса»

Судья из Санкт-Петербурга Светлана Незнамова ищет пропавшую приёмную дочь, а в южном городе происходит громкое преступление: подросток стреляет в родителей.

Расследованием занимается следователь Эльвира Бараева. Постепенно две сюжетные линии переплетаются.

Финал объединяет все события в одну цепочку и раскрывает связь между персонажами, которая до последнего момента оставалась скрытой, пишет дзен-канал Global Cinema.

Фото: Кадр из сериала «Фишер», «Я знаю, кто тебя убил», «Трасса», «Хрустальный», «Мёрзлая земля»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
