10 главных номинантов на «Оскар»: лучше фильмы 2025 года, которые должны посмотреть все

Не зря же эти киноленты завоевали любовь и критиков, и зрителей.

Если вам кажется, что вы уже пересмотрели все по-настоящему сильные фильмы и в кино сейчас нечему удивлять, вот хорошая подсказка.

В десятке номинантов на «Оскар»-2026 в категории «Лучший фильм» собрались картины, которые точно не выглядят проходными.

Разные жанры, разный темп, разные истории — но каждая из них заслуживает внимания вне зависимости от итогов церемонии. Это тот редкий список, где можно смело включать любой пункт.

Эта десятка работает как ориентир: если хочется посмотреть действительно заметное кино года, далеко ходить не нужно. Не все фильмы из списка станут победителями, но каждый уже стал событием — для критиков, фестивалей или зрителей.

Выбирайте любой и смотрите без опасений: здесь нет случайных названий и лишнего шума.