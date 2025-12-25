Меню
Кажется, Рыбинск скоро обойдет Питер по популярности у режиссеров: где на самом деле снимали фильм «Волчок» — тут все локации

25 декабря 2025 13:00
Кадр из фильма «Волчок»

Фильм получился красивым и насыщенным на «географию».

Когда смотришь «Волчка», кажется, что камера действительно едет по дореволюционной России. Пыльные улицы, ярмарки, старые гостиницы — все выглядит слишком живым, чтобы быть просто декорациями.

И тут возникает логичный вопрос: где на самом деле снимали этот фильм? Оказывается, география у фильма почти такая же большая, как путь его героев.

Рыбинск, который стал Нижним Новгородом

Главной площадкой фильма стал Рыбинск в Ярославской области. Именно он «сыграл» Нижний Новгород конца XIX века, куда по сюжету стремятся Ваня и Волчок. Город выбрали не случайно — там уже несколько лет действует проект с дореволюционными вывесками, поэтому современные фасады почти не пришлось маскировать.

В центре Рыбинска и на Волжской набережной в августе 2023 года построили огромные декорации: ярмарку, лавки, конные повозки и даже пакгаузы, как на выставке 1896 года.

Кадр из фильма «Волчок»

Гранд-отели и промышленные кварталы

Здание Рыбинского музея-заповедника в фильме превратилось в роскошный гранд-отель, а рядом выросли металлические склады, создающие ощущение бурно растущего купеческого города.

В кадре мелькают десятки статистов, старинные автомобили и шумные торговые ряды, из-за которых Рыбинск легко принимаешь за большой портовый центр. Здесь снимали ключевые сцены финальной части путешествия героев.

Остальная Россия в кадре

Помимо Рыбинска, съемки проходили в Нижнем Новгороде, Коломне, Москве и Санкт-Петербурге. В Коломне снимали уездные кварталы и дорожные эпизоды, в Петербурге — набережные и дворы с дореволюционной архитектурой.

Москва понадобилась для павильонов и сложных интерьеров. В итоге «Волчок» собран из реальных городов, которые вместе создали ощущение большого и опасного пути.

Фото: Кадр из фильма «Волчок»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
