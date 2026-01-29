Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 эпизодов «Невского», которые зрители до сих пор обсуждают и считают лучшими

5 эпизодов «Невского», которые зрители до сих пор обсуждают и считают лучшими

29 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Невский»

Можно их даже просто как отдельные мини-фильмы пересматривать. 

Пока восьмой сезон «Невского» где-то на горизонте, самое время оглянуться назад и вспомнить серии, ради которых сериал когда-то смотрели запоем.

Эти эпизоды зрители стабильно оценивают выше остальных — по средним рейтингам на разных платформах. Не из-за масштаба, а потому что именно в них «Невский» был особенно честным, жестким и по-настоящему напряженным.

Серии, где «Невский» бил точно в цель

«Каждый сам за себя» (1 сезон, 7 серия)

Момент, когда стало ясно: этот сериал не про героизм в одиночку. Семенова бросают свои, и спасает его не система, а жена. Очень ранний, но ключевой эпизод.

«Найти и уничтожить» (1 сезон, 29 серия)

Павел идет на сознательный риск и становится живцом для Архитектора. Здесь впервые ощущается масштаб игры и то, что враг всегда ближе, чем кажется.

«Я всех спасу» (2 сезон, 4 серия)

Банк, грабители и параллельные линии героев. Серия, где личные страхи и служебные решения сталкиваются лоб в лоб.

«Линия защиты» (3 сезон, 5 серия)

Смерть Нины превращает Семенова из следователя в подозреваемого. Морально одна из самых тяжелых серий, где почти каждый делает неправильный выбор.

«Настоящий Архитектор» (4 сезон, 30 серия)

Кульминация всей истории. Инсценировка, спецслужбы, подмена понятий и главный вопрос, от которого невозможно увернуться: а кто здесь вообще злодей?

Именно за такие серии «Невский» и запомнился. Не как обычный полицейский сериал, а как длинная история о том, как система перемалывает даже тех, кто в нее верил. И пока мы ждем восьмой сезон, пересматривать эти эпизоды — почти обязательный ритуал.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото) Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото) Читать дальше 30 января 2026
«Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора «Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора Читать дальше 30 января 2026
Мы видели финал 7 сезона, но ответа не получили: кем на самом деле был архитектор в «Невском» Мы видели финал 7 сезона, но ответа не получили: кем на самом деле был архитектор в «Невском» Читать дальше 26 января 2026
«Посмотрела 2 серии на одном дыхании»: новый сериал «Полная совместимость» получился на уровне «Аутсорса» «Посмотрела 2 серии на одном дыхании»: новый сериал «Полная совместимость» получился на уровне «Аутсорса» Читать дальше 30 января 2026
Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Читать дальше 29 января 2026
Самый слабый сезон «Черного пса»: после этого зрители бросают смотреть хит НТВ Самый слабый сезон «Черного пса»: после этого зрители бросают смотреть хит НТВ Читать дальше 29 января 2026
Этот сериал НТВ зря называли близнецом «Первого отдела»: «Бледная тень прошлых хитов, даже Паламарчук и Жарков не спасли» Этот сериал НТВ зря называли близнецом «Первого отдела»: «Бледная тень прошлых хитов, даже Паламарчук и Жарков не спасли» Читать дальше 27 января 2026
На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино» На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино» Читать дальше 27 января 2026
Этот детективный сериал НТВ все ждали как манну небесную — и напрасно: сценами 18+ все только испортили Этот детективный сериал НТВ все ждали как манну небесную — и напрасно: сценами 18+ все только испортили Читать дальше 27 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше