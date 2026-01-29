5 эпизодов «Невского», которые зрители до сих пор обсуждают и считают лучшими

Можно их даже просто как отдельные мини-фильмы пересматривать.

Пока восьмой сезон «Невского» где-то на горизонте, самое время оглянуться назад и вспомнить серии, ради которых сериал когда-то смотрели запоем.

Эти эпизоды зрители стабильно оценивают выше остальных — по средним рейтингам на разных платформах. Не из-за масштаба, а потому что именно в них «Невский» был особенно честным, жестким и по-настоящему напряженным.

Серии, где «Невский» бил точно в цель

«Каждый сам за себя» (1 сезон, 7 серия)

Момент, когда стало ясно: этот сериал не про героизм в одиночку. Семенова бросают свои, и спасает его не система, а жена. Очень ранний, но ключевой эпизод.

«Найти и уничтожить» (1 сезон, 29 серия)

Павел идет на сознательный риск и становится живцом для Архитектора. Здесь впервые ощущается масштаб игры и то, что враг всегда ближе, чем кажется.

«Я всех спасу» (2 сезон, 4 серия)

Банк, грабители и параллельные линии героев. Серия, где личные страхи и служебные решения сталкиваются лоб в лоб.

«Линия защиты» (3 сезон, 5 серия)

Смерть Нины превращает Семенова из следователя в подозреваемого. Морально одна из самых тяжелых серий, где почти каждый делает неправильный выбор.

«Настоящий Архитектор» (4 сезон, 30 серия)

Кульминация всей истории. Инсценировка, спецслужбы, подмена понятий и главный вопрос, от которого невозможно увернуться: а кто здесь вообще злодей?

Именно за такие серии «Невский» и запомнился. Не как обычный полицейский сериал, а как длинная история о том, как система перемалывает даже тех, кто в нее верил. И пока мы ждем восьмой сезон, пересматривать эти эпизоды — почти обязательный ритуал.