Будет ли 3 сезон у «Лимитчиц»? Вот что ответила режиссер

Второй сезон «Лимитчиц» наделал много шума и точно не остался незамеченным. Его активно обсуждали и критиковали, поэтому вопрос о продолжении возник почти сразу. История заканчивается так, что зрители ждут ответа: это финал или пауза?

Первый сезон держался на надежде и ощущении будущего. Во втором все иначе. Девяностые показаны жестко и без утешительных выводов, и именно это стало главным триггером споров.

Создатели не спешат закрывать историю. Режиссер Ольга Кандидатова признает, что потенциал для третьего сезона есть, но никаких сроков пока не называют.

Мрачный финал был осознанным решением. Авторы не стали смягчать реальность и сделали ставку на правду эпохи, даже если она тяжела.

Будет ли третий сезон? Официального подтверждения нет. Но и ощущения завершенности тоже. Скорее это пауза, после которой история еще может продолжиться.