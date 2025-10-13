Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей

Вот где снимали новый сериал о следователе, которая приезжает в село расследовать загадочное происшествие.

Сериал 2025 года «Здесь все свои» начался как тихая премьера, а обернулся неожиданным хитом. Зрители не отпускали обсуждения: где же снимали эту мрачную Черновку, в которой за каждым деревом будто кто-то прячется?

Настолько реалистичные кадры тайги, пожарища и болота, что трудно поверить — всё это снято вовсе не на Дальнем Востоке.

О чем сериал

Этот российский драматический сериал о молодой следовательнице Евгении, которую направляют в глухой дальневосточный посёлок Черновка расследовать пожар на лесопилке.

Когда пепел оседает, находят обезображенные тела — и с этого момента начинается её столкновение не только с преступлением, но и с молчаливым сопротивлением всего посёлка.

Местные власти спешат закрыть дело как несчастный случай, однако Евгения чувствует: тут скрыта куда более мрачная правда.

Где снимали

Создатели выбрали Ленинградскую область — регион, где можно найти и заброшенные поселки, и непролазные леса, и скалистые берега. Камера то уходит в густые хвойные массивы, то выхватывает зеркальную гладь озёр. Всё это — не просто фон, а живая часть истории, в которой природа будто прячет улики вместе с героями.

Съёмочная группа поработала масштабно: от городских локаций Северной столицы до глубин области, где ландшафт выглядит так, будто время остановилось. Петербург в сериале — это «внешний» мир, куда герои стремятся выбраться. А область стала сердцем самой Черновки — глухого, сурового, но притягательного места, где каждый кадр дышит холодом и тревогой.

Атмосфера

Создатели сознательно сделали акцент на природе. Леса, болота и озёра не просто задают настроение — они рассказывают о героях не меньше, чем диалоги. Здесь всё снято с уважением к деталям: камера не боится долгих планов и настоящей погоды.

В итоге «Здесь все свои» — это не только история о тайнах и круговой поруке, но и настоящее визуальное путешествие по северным просторам, где природа держит напряжение не хуже любого триллера.

