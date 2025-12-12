Меню
Почему Окунев в «Самозванце» от НТВ принимает чужого за сына? Не все зрители это поняли, но Варчук объяснил поступок героя

Почему Окунев в «Самозванце» от НТВ принимает чужого за сына? Не все зрители это поняли, но Варчук объяснил поступок героя

12 декабря 2025 12:48
«Самозванец»

Актёр признался, что эта роль оказалась для него болезненно личной.

Премьера драмы «Самозванец» на НТВ вывела на первый план не только историю угонщика Бурлака, но и образ его мнимого «отца» — Фёдора Окунева.

Сергей Варчук сыграл человека, который внезапно получает шанс вернуть потерянного сына. И, как он признаётся, эта линия сама по себе сильнее любого экшена.

Почему Окунев верит человеку, которого не знает

В интервью tvmag.ru Сергей Варчук объяснил, почему его герой с готовностью верит, что чужак — его родная кровь.

«Каждый мужчина мечтает о том, чтобы у него был сын, продолжатель рода… Он его потерял, а потом вдруг снова обретает», — рассказал актёр.

Фёдор не видел ребёнка с пяти лет. Для него перед дверью стоит не взрослый мужчина, а тот самый маленький мальчик. Варчук уверен: герой буквально цепляется за возможность поверить.

«Самозванец»

А дальше включается тонкая нить веры, которая остаётся у большинства родителей, которые потеряли своих детей:

«Он принимает желаемое за действительное. Он очень хочет верить».

Отсюда — и эта внезапная доверчивость, и готовность закрывать глаза на несостыковки.

Когда надежда становится ударом

Самая драматичная точка — момент, когда Окунев осознаёт: найденный «сын» жить его жизнью не собирается. «Он понимает, что как обретёт сына, так его снова и потеряет».

Эта фраза объясняет героя лучше любых длинных сцен. Для Фёдора возвращение сына — не радость, а тонкий лёд, который трещит под ним с каждой минутой.

Также прочитайте: НТВ меняет курс: какие сериалы готовят к эфиру после крупных премьер этого года — список уже впечатляет

Фото: Кадр из сериала «Самозванец» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
