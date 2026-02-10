Каждый год говорят о закрытии, а сериал живёт дальше: создатели «Маши и Медведя» проговорились, сколько серий еще снимут

Слухи о закрытии «Маши и Медведя» появляются с завидной регулярностью. Почти каждый год в Сети обсуждают «последний сезон» и скорый финал проекта, но сериал продолжает выходить, а интерес к нему не снижается ни у детей, ни у взрослых.

Популярные проекты часто обрастают домыслами. Любая пауза между сезонами или кадровые новости внутри индустрии воспринимаются как сигнал к завершению. С «Машей и Медведем» это происходит не впервые: зрители уже не раз слышали прогнозы о закрытии, которые не сбывались.

Создатели не говорят о финале истории. Напротив, они подчеркивают долгий ресурс проекта и его востребованность в разных странах. Один из продюсеров сформулировал это прямо:

«Мультик будет смотреть ещё несколько поколений».

Эту фразу многие восприняли как негласный ответ на вопрос, сколько еще проживет сериал. «Маша и Медведь» выходит с 2009 года и давно стал международным брендом. Пока у него есть аудитория и просмотры, у студии есть смысл продолжать. И, кажется, это продлится еще не один десяток лет.