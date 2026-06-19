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Киноафиша Статьи Каждое утро в нашем заведении начинается с теста: хорошо ли вы помните «Служебный роман» – ответьте на 7 вопросов

Каждое утро в нашем заведении начинается с теста: хорошо ли вы помните «Служебный роман» – ответьте на 7 вопросов

19 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Служебный роман»

Проверьте свои знания культового советского хита.

Кажется, что «Служебный роман» уже давно разобран на цитаты и пересмотрен до дыр. Многие знают наизусть не только главных героев, но и самые знаменитые сцены. Но стоит копнуть чуть глубже, и оказывается, что некоторые детали всё-таки успели забыться.

Именно поэтому мы подготовили небольшой тест для поклонников легендарной картины. Всего семь вопросов, которые помогут проверить, насколько хорошо вы помните один из самых любимых советских фильмов.

Сможете без ошибок вспомнить подробности истории Новосельцева и Людмилы Прокофьевны? Или всё-таки пришло время устроить очередной вечер с классикой советского кино?

Давайте проверим. Удачи!

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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