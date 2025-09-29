Меню
Киноафиша Статьи Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?

29 сентября 2025 09:25
Кадр из фильма «Семь»

Это убийство совсем не подходит под логику преступника.

Фильм «Семь» (1995) уже давно вошёл в список культовых триллеров, а его финал до сих пор вызывает споры. Кевин Спейси в роли Джона Доу довёл свою «проповедь» до предела: семь смертных грехов — семь жертв.

Но в уравнении появляется лишняя фигура — Трейси (Гвинет Пэлтроу), жена детектива Миллса. Её смерть сделала развязку шокирующей, но была ли она случайной или Доу видел в ней воплощение очередного греха?

Триггер для гнева Миллса

Наиболее очевидная версия — Трейси стала «ключом», чтобы разбудить в Миллсе гнев. Доу знал, что детектив вспыльчив: ещё раньше, представившись фотографом, он нарвался на резкий выпад Миллса.

Убийца запомнил эту слабость и использовал жену как жертву-провокацию. «Стань местью. Стань гневом», — произносит он, подталкивая Миллса к роковому выстрелу.

Теория с абортом

Кадр из фильма «Семь»

Некоторые зрители решили, что грех Трейси — это намерение сделать аборт. Соммерсет в кафе намекал ей: «Если решитесь избавиться от ребёнка, не говорите мужу».

Но сама логика рушится в момент признания Доу: «Она умоляла сохранить жизнь ей. И ребёнку». Значит, Трейси боролась до конца, и греха здесь нет, передает дзен-канал LvL UP!

Подозрение на «блуд»

Фанаты находили намёки и на «блуд»: дескать, она слишком доверительно сблизилась с Соммерсетом. Однако никаких доказательств измены в фильме нет, и трактовать её встречу в кафе как «грех» — натяжка.

Лень или уныние

Ещё одна версия — Трейси воплощала грех «уныния»: не работала, ненавидела город, скрывала беременность, жила в постоянной апатии. Но даже это выглядит как надуманная попытка «втиснуть» её в схему.

Ошибка сценария?

Некоторые критики уверены: Финчер сознательно допустил «сбой» в логике убийцы. Джон Доу — безупречный архитектор ужаса, но его последний ход нарушает правила. Именно эта непоследовательность делает финал ещё страшнее: если даже фанатик с железными принципами готов убить невиновную, значит, зло всегда непредсказуемо.

Вина Трейси, скорее всего, отсутствует. Её смерть — не кара за грех, а способ превратить Миллса в орудие Доу. В этом и трагедия: невиновная жертва становится «топливом» для замкнутого круга зла.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из фильма «Семь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
