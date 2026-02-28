Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом

«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом

28 февраля 2026 19:06
Кадр из сериала «Черная графиня»

Ставки на этот проект очень высоки.

Okko поделился подробностями своего нового детективного проекта «Чёрная графиня», и концепция у сериала, надо признать, интригующая. В центре истории — закрытые театральные постановки, рассчитанные… на одного зрителя.

Каждое представление готовит команда профессионалов — от сценаристов до психологов — полностью под конкретного гостя. Руководит процессом режиссёр (Юрий Чурсин), чьи предыдущие 11 спектаклей неизменно заканчивались триумфом.

Но, как водится в хороших триллерах, двенадцатый раз всё идёт не так.

Особняк, изоляция и внезапная смерть

Действие разворачивается в уединённом особняке XIX века, куда зрителя доставляют специальным транспортом — чтобы полностью оторвать от реальности.

Во время очередного иммерсивного спектакля происходит трагедия: один из актёров погибает, а все присутствующие оказываются фактически отрезаны от внешнего мира. И с этого момента начинается уже совсем другая игра — без сценария и без безопасной дистанции.

Куликов обещает «удар током» в каждой серии

Режиссёр-постановщик Илья Куликов прямо обозначил амбиции проекта. По его словам, «Чёрная графиня» — это эксперимент над зрительским восприятием.

«Каждая серия как удар током: новый поворот, новый смысл, новый вопрос к самому себе», — подчеркнул Куликов.

И судя по заявленной концепции, ставка действительно делается на психологическое напряжение, а не только на классическое расследование.

Каст с узнаваемыми лицами

В проекте задействован крепкий актёрский состав: Кирилл Кяро, Юрий Чурсин, Екатерина Волкова, Олег Васильков и другие.

Если сериал удержит заявленный уровень интриги, у Okko есть все шансы получить один из самых обсуждаемых детективов сезона — особенно среди тех, кто любит истории на грани театра и реальности.

Фото: Кадр из сериала «Черная графиня»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР Читать дальше 1 марта 2026
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко «Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко Читать дальше 28 февраля 2026
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу» Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу» Читать дальше 28 февраля 2026
Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ Читать дальше 28 февраля 2026
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут «Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут Читать дальше 28 февраля 2026
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке» С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке» Читать дальше 28 февраля 2026
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Читать дальше 28 февраля 2026
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото) Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото) Читать дальше 28 февраля 2026
Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше