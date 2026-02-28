«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом

Ставки на этот проект очень высоки.

Okko поделился подробностями своего нового детективного проекта «Чёрная графиня», и концепция у сериала, надо признать, интригующая. В центре истории — закрытые театральные постановки, рассчитанные… на одного зрителя.

Каждое представление готовит команда профессионалов — от сценаристов до психологов — полностью под конкретного гостя. Руководит процессом режиссёр (Юрий Чурсин), чьи предыдущие 11 спектаклей неизменно заканчивались триумфом.

Но, как водится в хороших триллерах, двенадцатый раз всё идёт не так.

Особняк, изоляция и внезапная смерть

Действие разворачивается в уединённом особняке XIX века, куда зрителя доставляют специальным транспортом — чтобы полностью оторвать от реальности.

Во время очередного иммерсивного спектакля происходит трагедия: один из актёров погибает, а все присутствующие оказываются фактически отрезаны от внешнего мира. И с этого момента начинается уже совсем другая игра — без сценария и без безопасной дистанции.

Куликов обещает «удар током» в каждой серии

Режиссёр-постановщик Илья Куликов прямо обозначил амбиции проекта. По его словам, «Чёрная графиня» — это эксперимент над зрительским восприятием.

«Каждая серия как удар током: новый поворот, новый смысл, новый вопрос к самому себе», — подчеркнул Куликов.

И судя по заявленной концепции, ставка действительно делается на психологическое напряжение, а не только на классическое расследование.

Каст с узнаваемыми лицами

В проекте задействован крепкий актёрский состав: Кирилл Кяро, Юрий Чурсин, Екатерина Волкова, Олег Васильков и другие.

Если сериал удержит заявленный уровень интриги, у Okko есть все шансы получить один из самых обсуждаемых детективов сезона — особенно среди тех, кто любит истории на грани театра и реальности.