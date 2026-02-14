Каждая серия — новое убийство из сна: на PREMIER стартовал уникальный детектив с Прилучным и Моряк, который не похож ни на один другой сериал

Меню
14 февраля 2026 13:17
Кадр из сериала «За закрытыми глазами»

Думаете, это просто мистика, а потом ловите себя на мурашках.

Сейчас Павел Прилучный мелькает в громких проектах вроде «Сказки о царе Салтане», но один из его самых цепляющих образов — совсем из другой истории.

Речь о сериале «За закрытыми глазами», где детектив соединяется с мистикой так аккуратно, что втягиваешься уже с первой серии. Не просто расследования, а дела, в которых уликами становятся чужие кошмары.

В центре истории — Женя Журавлева, внештатная помощница полиции. После трагедии и комы она обнаруживает странную способность: если уснуть в месте, где кто-то погиб, ей снятся детали преступления.

Не символы, а конкретные сцены, которые потом подтверждаются фактами. Для следствия это находка, для самой Жени — тяжёлое испытание, потому что каждый сон проживается как личная травма.

Капитан Макаров в исполнении Прилучного видит в этом шанс раскрывать «глухари». Он не мистик, а практик, поэтому каждое видение проверяет уликами, допросами и экспертизами. За счёт этого сериал держится на детективной логике, а не на одной только мистике.

Сны Жени напоминают смесь «Астрала» и психологического триллера: тусклый свет, искажённые звуки, повторяющиеся моменты смерти. Но главное не эффект, а моральный выбор — использовать дар или попытаться жить как раньше.

В сезоне 16 серий, и почти каждая — отдельное дело. В ролях: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Гришин, Сергей Шароватов, Валерий Смекалов, Виктория Богатырёва, Оскар Кучера, Карэн Бадалов, Эльдар Калимулин, Олег Комаров и другие.

«За закрытыми глазами» работает как крепкий детектив про цену правды. Иногда, чтобы поймать преступника, героям приходится заглянуть туда, куда обычные следователи не рискуют. И вопрос остаётся простой: а вы бы согласились видеть чужие кошмары ради справедливости?

Фото: Кадр из сериала «За закрытыми глазами»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
