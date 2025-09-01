Сначала будет отторжение — только потом любовь: 5 нетипичных сериалов Netflix с высокими оценками зрителей

Netflix умеет удивлять — особенно тогда, когда забывает про шаблоны и снимает что-то действительно дикое, странное и прекрасное.
Эти сериалы выходят за пределы жанров, форматов и комфорта. Зато потом — долго не отпускают. Мы выбрали 5 проектов с высоким рейтингом, которые лучше не смотреть на бегу. Здесь нужно всё чувствовать.
«Полуночная проповедь» (2020)
Психоделическая анимация от Netflix, где под ярким визуальным хаосом скрываются откровенные беседы о жизни, смерти, смысле.
Подкастер Клэнси путешествует по мирам и задаёт вопросы, которые обычно стесняются произносить вслух.
Рейтинги: IMDb — 8.2, Кинопоиск — 8.1
«Восьмое чувство» (2015–2018)
Восемь героев по всему миру внезапно чувствуют и видят друг друга — и это не суперспособности, а манифест эмпатии.
Сериал открыто говорит о свободе, любви и принятии себя, не боясь сложных тем.
Рейтинги: IMDb — 8.2, Кинопоиск — 7.9
«Любовь, смерть и роботы» (2019–…)
Каждый эпизод — мини-шок. От киберпанка до постапокалипсиса, от мультяшного фарса до ужасающего триллера.
Анимационные новеллы, каждая из которых может стать новой любимой — или новой фобией.
Рейтинги: IMDb — 8.4, Кинопоиск — 8.2
«ОА» (2016–2019)
После семи лет исчезновения девушка возвращается домой… слепая, но теперь зрячая. И с историей, которую невозможно проверить — и невозможно забыть.
Мистика, научная фантастика, философия и вера в невозможное.
Рейтинги: IMDb — 7.8, Кинопоиск — 7.2
«Тьма» (2017–2020)
Немецкий сериал, который стал культовым. Исчезновение ребёнка в маленьком городе оборачивается временными петлями, родовыми тайнами и сюжетами, от которых закружится голова даже у гения.
Рейтинги: IMDb — 8.7, Кинопоиск — 8.1
|Название
|Год
|IMDb
|Кинопоиск
|
Полуночная проповедь
|2020
|8.2
|8.1
|Восьмое чувство
|2015–2018
|8.2
|7.9
|Любовь, смерть и роботы
|2019–…
|8.4
|8.2
|ОА
|2016–2019
|7.8
|7.2
|Тьма
|2017–2020
|8.7
|8.1
Также прочитайте: Французский ответ «Большой маленькой лжи»: Netflix выпустил триллер «Черное солнце» — всего 6 серий, зато каких