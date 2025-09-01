Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сначала будет отторжение — только потом любовь: 5 нетипичных сериалов Netflix с высокими оценками зрителей

Сначала будет отторжение — только потом любовь: 5 нетипичных сериалов Netflix с высокими оценками зрителей

1 сентября 2025 08:56
Кадры из сериалов «Полуночная проповедь», «Любовь, смерть и роботы», «Тьма»

Для тех, кто устал от банальных историй и хочет настоящей киноперезагрузки.

Netflix умеет удивлять — особенно тогда, когда забывает про шаблоны и снимает что-то действительно дикое, странное и прекрасное.

Эти сериалы выходят за пределы жанров, форматов и комфорта. Зато потом — долго не отпускают. Мы выбрали 5 проектов с высоким рейтингом, которые лучше не смотреть на бегу. Здесь нужно всё чувствовать.

«Полуночная проповедь» (2020)

Психоделическая анимация от Netflix, где под ярким визуальным хаосом скрываются откровенные беседы о жизни, смерти, смысле.

Подкастер Клэнси путешествует по мирам и задаёт вопросы, которые обычно стесняются произносить вслух.

Рейтинги: IMDb — 8.2, Кинопоиск — 8.1

«Полуночная проповедь» (2020)

«Восьмое чувство» (2015–2018)

Восемь героев по всему миру внезапно чувствуют и видят друг друга — и это не суперспособности, а манифест эмпатии.

Сериал открыто говорит о свободе, любви и принятии себя, не боясь сложных тем.

Рейтинги: IMDb — 8.2, Кинопоиск — 7.9

«Любовь, смерть и роботы» (2019–…)

Каждый эпизод — мини-шок. От киберпанка до постапокалипсиса, от мультяшного фарса до ужасающего триллера.

Анимационные новеллы, каждая из которых может стать новой любимой — или новой фобией.

Рейтинги: IMDb — 8.4, Кинопоиск — 8.2

«ОА» (2016–2019)

«ОА» (2016–2019)

После семи лет исчезновения девушка возвращается домой… слепая, но теперь зрячая. И с историей, которую невозможно проверить — и невозможно забыть.

Мистика, научная фантастика, философия и вера в невозможное.

Рейтинги: IMDb — 7.8, Кинопоиск — 7.2

«Тьма» (2017–2020)

Немецкий сериал, который стал культовым. Исчезновение ребёнка в маленьком городе оборачивается временными петлями, родовыми тайнами и сюжетами, от которых закружится голова даже у гения.

Рейтинги: IMDb — 8.7, Кинопоиск — 8.1

Название Год IMDb Кинопоиск

Полуночная проповедь

 2020 8.2 8.1
Восьмое чувство 2015–2018 8.2 7.9
Любовь, смерть и роботы 2019–… 8.4 8.2
ОА 2016–2019 7.8 7.2
Тьма 2017–2020 8.7 8.1

Также прочитайте: Французский ответ «Большой маленькой лжи»: Netflix выпустил триллер «Черное солнце» — всего 6 серий, зато каких

Фото: Кадры из сериалов «ОА» (2016–2019), «Полуночная проповедь» (2020), «Любовь, смерть и роботы» (2019–…), «Тьма» (2017–2020)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции Читать дальше 26 сентября 2025
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Читать дальше 29 сентября 2025
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Читать дальше 29 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше