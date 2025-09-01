Сначала будет отторжение — только потом любовь: 5 нетипичных сериалов Netflix с высокими оценками зрителей

Для тех, кто устал от банальных историй и хочет настоящей киноперезагрузки.

Netflix умеет удивлять — особенно тогда, когда забывает про шаблоны и снимает что-то действительно дикое, странное и прекрасное.

Эти сериалы выходят за пределы жанров, форматов и комфорта. Зато потом — долго не отпускают. Мы выбрали 5 проектов с высоким рейтингом, которые лучше не смотреть на бегу. Здесь нужно всё чувствовать.

«Полуночная проповедь» (2020)

Психоделическая анимация от Netflix, где под ярким визуальным хаосом скрываются откровенные беседы о жизни, смерти, смысле.

Подкастер Клэнси путешествует по мирам и задаёт вопросы, которые обычно стесняются произносить вслух.

Рейтинги: IMDb — 8.2, Кинопоиск — 8.1

«Восьмое чувство» (2015–2018)

Восемь героев по всему миру внезапно чувствуют и видят друг друга — и это не суперспособности, а манифест эмпатии.

Сериал открыто говорит о свободе, любви и принятии себя, не боясь сложных тем.

Рейтинги: IMDb — 8.2, Кинопоиск — 7.9

«Любовь, смерть и роботы» (2019–…)

Каждый эпизод — мини-шок. От киберпанка до постапокалипсиса, от мультяшного фарса до ужасающего триллера.

Анимационные новеллы, каждая из которых может стать новой любимой — или новой фобией.

Рейтинги: IMDb — 8.4, Кинопоиск — 8.2

«ОА» (2016–2019)

После семи лет исчезновения девушка возвращается домой… слепая, но теперь зрячая. И с историей, которую невозможно проверить — и невозможно забыть.

Мистика, научная фантастика, философия и вера в невозможное.

Рейтинги: IMDb — 7.8, Кинопоиск — 7.2

«Тьма» (2017–2020)

Немецкий сериал, который стал культовым. Исчезновение ребёнка в маленьком городе оборачивается временными петлями, родовыми тайнами и сюжетами, от которых закружится голова даже у гения.

Рейтинги: IMDb — 8.7, Кинопоиск — 8.1

Название Год IMDb Кинопоиск Полуночная проповедь 2020 8.2 8.1 Восьмое чувство 2015–2018 8.2 7.9 Любовь, смерть и роботы 2019–… 8.4 8.2 ОА 2016–2019 7.8 7.2 Тьма 2017–2020 8.7 8.1

