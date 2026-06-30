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Киноафиша Статьи Казалось, просто советская комедия, а в итоге — полный зал итальянцев со слезами от смеха: как «Бриллиантовая рука» покорила Европу

Казалось, просто советская комедия, а в итоге — полный зал итальянцев со слезами от смеха: как «Бриллиантовая рука» покорила Европу

30 июня 2026 06:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

В финале итальянцы аплодировали и кричали «Браво!».

Итальянцам показали «Бриллиантовую руку» в наши дни, и реакция оказалась совсем не такой, как ожидали скептики. Фильм, который многие считают «слишком советским» для понимания иностранцев, вызвал неподдельный интерес и восторг.

Сначала зрителей покорила музыка — «как из фильмов про Чарли Чаплина». Затем последовал вопрос: почему герой Юрия Никулина даёт интервью? Итальянцы сделали вывод, что в СССР за границу ездили только «важные шишки», которых непременно встречали с камерами.

Не меньше эмоций вызвали сцены с Викторией Островской. Иностранцы не поверили, что Семён Семёныч настолько наивен, чтобы не понять, чего от него хочет незнакомка на улице. «Может, она просто пригласила его на кофе?» — предположили они.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Когда Геша Козодоев заблудился в Стамбуле, зазвучала шутка: «Ну ещё бы, без навигатора». Сомнения возникли и из-за того, что героев называли «Михаил Светлов», — пришлось объяснить, что это название парохода, пишет автор Дзен-канала «Горожанин».

Как и сам Горбунков, итальянцы приняли персонажа Станислава Чекана за бандита. А Анну Сергеевну, в исполнении Светличной, окрестили «русской Брижит Бардо». Пение Никулина вызвало улыбки и вопрос: «Как он поёт, будучи таким пьяным?» Особенно впечатлил монтаж сцены, где Козодоев падает в бассейн, а кольцо на пальце Шефа они заметили раньше главного героя.

В финале итальянцы аплодировали и кричали «Браво!», назвав картину чудесной режиссёрской работой, а советское кино 70-х — удивительно современным.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем был Лелик из «Бриллиантовой руки». А еще мы рассказывали, где на самом деле снимали фильм.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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