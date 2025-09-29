Меню
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню

Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню

29 сентября 2025 19:05
Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Раскрываем точное место съёмок.

Где снимали «Кин-дза-дза!»? Вопрос, который волнует не меньше, чем сама философия фильма Георгия Данелии. Эта абсурдная трагикомедия про планету Плюк родилась не только в воображении режиссёра, но и в очень конкретных декорациях — от пустыни до московского метро. И каждая точка на карте сделала фильм культовым.

Каракумы вместо другой планеты

Основные натурные съёмки проходили в Туркмении. Именно пустыня Каракумы стала Плюком — её выжженные пейзажи идеально подходили под инопланетный апокалипсис.

В Небит-Даге, возле военного аэродрома, съёмочная группа нашла свалку, где Данелия собирал реквизит. В кадр попадали старые железяки, которые превращались в «пепелацы» и прочую фантастику.

Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Москва как Плюк и Земля

Но не только Туркмения подарила атмосферу фильма. Столицу СССР в «Кин-дза-дза!» тоже использовали на полную. На Калининском проспекте (сегодня Новый Арбат) снимали сцену встречи Машкова и Гедевана.

В московском метро — на строящейся станции «Полянка» — герои катались на вагонетке в тоннеле. Под вращающейся сценой Театра Советской армии они исполняли «Strangers in the ку», а павильоны «Мосфильма» превратились в столицу Плюка и даже в знаменитый «планетарий».

Ярославль и прочие локации

Нашлось место и Ярославлю: там снимали сон Гедевана, где он разговаривает с Галиной Борисовной. А сцены с контрабандистами рождались на заброшенном заводе в Черёмушках. Даже квартира одного из сотрудников картины стала «киношной» — именно там снимали эпизоды с Машковым.

В итоге «Кин-дза-дза!» получился фильмом-путешествием: от песков Каракумов до московских тоннелей, от ярославских набережных до павильонов «Мосфильма». География дала ему плоть, а абсурд — душу. И потому фантастика Данелии ощущается такой настоящей: Плюк оказался ближе, чем мы думаем.

Локация

Что снимали

Детали

Пустыня Каракумы (Туркмения, район Небит-Дага)

Пейзажи планеты Плюк

Использовали свалку рядом с аэродромом, реквизит собирали прямо там

Калининский проспект (Москва, ныне Новый Арбат)

Встреча Машкова и Гедевана

Магазин «Хлеб» и угол с парфюмерией «Сирень» попали в кадр

Метро «Полянка» (Москва, строящаяся станция)

Сцена с вагонеткой в тоннеле

Реальные недостроенные тоннели

Театр Советской армии (Москва)

«Strangers in the ку» в клетке

Снимали под вращающейся сценой

«Мосфильм» (Москва, павильоны)

Столица Плюка, планетарий, сцена чемпионата по плюке

Использовали 1-й и 4-й павильоны

Завод в Черёмушках (Москва)

Сцены с контрабандистами

Заброшенное помещение под «инопланетный» антураж

Ярославль, Волжская набережная, дом 15

Сон Гедевана с Галиной Борисовной

Дом Общества врачей, узнаваемый фасад

Квартира директора фильма Николая Гаро (Москва)

Квартира Машкова

Использовали личное жильё вместо декорации

Также прочитайте: Почему дом Горбунковых не так уж и прост для времен СССР: не «обычная» хрущевка, а почти вип-жилье.
Фото: Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
