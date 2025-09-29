Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню

Где снимали «Кин-дза-дза!»? Вопрос, который волнует не меньше, чем сама философия фильма Георгия Данелии. Эта абсурдная трагикомедия про планету Плюк родилась не только в воображении режиссёра, но и в очень конкретных декорациях — от пустыни до московского метро. И каждая точка на карте сделала фильм культовым.

Каракумы вместо другой планеты

Основные натурные съёмки проходили в Туркмении. Именно пустыня Каракумы стала Плюком — её выжженные пейзажи идеально подходили под инопланетный апокалипсис.

В Небит-Даге, возле военного аэродрома, съёмочная группа нашла свалку, где Данелия собирал реквизит. В кадр попадали старые железяки, которые превращались в «пепелацы» и прочую фантастику.

Москва как Плюк и Земля

Но не только Туркмения подарила атмосферу фильма. Столицу СССР в «Кин-дза-дза!» тоже использовали на полную. На Калининском проспекте (сегодня Новый Арбат) снимали сцену встречи Машкова и Гедевана.

В московском метро — на строящейся станции «Полянка» — герои катались на вагонетке в тоннеле. Под вращающейся сценой Театра Советской армии они исполняли «Strangers in the ку», а павильоны «Мосфильма» превратились в столицу Плюка и даже в знаменитый «планетарий».

Ярославль и прочие локации

Нашлось место и Ярославлю: там снимали сон Гедевана, где он разговаривает с Галиной Борисовной. А сцены с контрабандистами рождались на заброшенном заводе в Черёмушках. Даже квартира одного из сотрудников картины стала «киношной» — именно там снимали эпизоды с Машковым.

В итоге «Кин-дза-дза!» получился фильмом-путешествием: от песков Каракумов до московских тоннелей, от ярославских набережных до павильонов «Мосфильма». География дала ему плоть, а абсурд — душу. И потому фантастика Данелии ощущается такой настоящей: Плюк оказался ближе, чем мы думаем.