Этот сценарист сделал хит вместе со Спилбергом, а в 2025 году выпустил «бомбу» для Netflix: всего 5 эпизодов — посмотрите за 1 вечер

1 апреля 2026 08:56
Кадр из сериала «Заложник»

Вторым сезоном даже не пахнет.

Сериал «Заложник» (Hostage, 2025), выпущенный Netflix, стал настоящим открытием в мире телевидения, демонстрируя, что для создания захватывающего сюжета не требуется ни десяток сезонов, ни множество второстепенных персонажей. За всего лишь пять серий этот проект предлагает зрителям насыщенную историю, полную политической драмы и личных трагедий.

Про создателей и сюжет

Сценарист Мэтт Чарман, известный благодаря «Шпионскому мосту» Стивена Спилберга, мастерски сплетает в своем повествовании напряженный триллер. Главная героиня премьер-министр Великобритании Эбигейл Далтон сталкивается с недовольством как со стороны правительства, так и народа. Ее усилия по сокращению оборонных расходов вызывают гнев чиновников, в то время как граждане страдают от нехватки жизненно важных лекарств. В критический момент на помощь может прийти президент Франции Вивьен Туссан, однако все меняется, когда похищают мужа Далтон. Эта ситуация ставит под угрозу не только ее карьеру, но и важнейший саммит между двумя странами.

В чем же прелесть сериала

Одним из главных достоинств «Заложника» является его реалистичное изображение политиков. Здесь нет идеализированных образов непобедимых лидеров и всесильных спецслужб. Вместо этого мы видим живых людей, которые испытывают сомнения, страхи и совершают ошибки.

Сюранна Джоунс и Жюли Дельпи в ролях Далтон и Туссан создают убедительный дуэт, гармонично сочетая силу и уязвимость, что делает их игру захватывающей даже в моменты, когда сценарий иногда скатывается в привычные штампы.

Темп сериала поражает своей динамичностью: сюжет мчится вперед, оставляя зрителю мало времени на раздумья. С одной стороны, это позволяет насладиться просмотром за один вечер, так как каждый эпизод увлекает и не отпускает. С другой стороны, такая спешка может привести к недостаточно проработанным антагонистам и иногда карикатурному изображению политической линии. Тем не менее, динамика делает эти недостатки почти незаметными, позволяя сосредоточиться на захватывающем действии.

Скажу так, что сериал «Заложник» стоит определенно посмотреть. Он как бы спрессовал те самые элементы драмы, политики и шантажа, которые мы так любим, в пять напряженных серий, создавая ощущение, будто смотришь настоящий блокбастер с многосезонным размахом.

Вместо скучных протокольных речей мы получаем захватывающий сюжет с угрозами и интригами, которые не оставляют шансов на скуку. Каждая серия — это точный удар, и, пройдя через весь этот адреналин, зритель понимает, что стал свидетелем чего-то действительно уникального.

Фото: Кадр из сериала «Заложник»
Камилла Булгакова
