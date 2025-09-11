Есть вопросы, которые годами сводят фанатов «Терминатора» с ума. Один из них: если Скайнет — холодный, безэмоциональный искусственный интеллект, то почему он просто не отправил терминатора в прошлое и не убил Сару Коннор в детстве?

Казалось бы, логично: первая попытка в 1984 году провалилась, так зачем ждать? Отправь машину в 1975-й. Или хотя бы в день её рождения. Но нет — всё оказалось сложнее, чем кажется.

Попытка, о которой никто не знал

Ответ появился только спустя годы, в фильме «Терминатор: Генезис». Оказывается, Скайнет пытался. Он отправил в прошлое Т-1000, чтобы убить Сару, когда она была ребёнком. Но этот план провалился: другой Т-800, перепрограммированный Джоном Коннором, оказался там раньше.

Сара выросла под его защитой и даже прозвала его «Папс». Именно с этого момента франшиза заложила новое правило: любое действие Скайнета в прошлом обязательно встречает противодействие Сопротивления.

Скайнет и его игра в отчаяние

Важно понимать, что путешествия во времени — это не продуманный гениальный план, а последняя попытка выжить. Скайнет отправил терминатора в прошлое, когда Сопротивление уже практически уничтожило его в будущем. Каждый новый убийца, каждая миссия — это не стратегия победы, а жест отчаяния, который лишь создаёт новую временную линию и оттягивает неизбежный конец.

Ответ есть, но фанаты спорят до сих пор

Даже после «Генезиса» вопрос до конца не закрыт. Кто-то считает, что сценаристы просто запутали вселенную бесконечными петлями. Другие уверены, что в этом и есть суть франшизы: нельзя переписать прошлое, не изменив будущее. И именно поэтому Скайнет обречён снова и снова пытаться убить Сару Коннор — независимо от того, в каком году она живёт.

