Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Казалось бы, проще простого — но нет: фанаты до сих пор спорят, почему Скайнет не убил Сару сразу после рождения

Казалось бы, проще простого — но нет: фанаты до сих пор спорят, почему Скайнет не убил Сару сразу после рождения

11 сентября 2025 21:31
Кадр из фильма «Терминатор»

Ответ нужно искать в фильме «Терминатор: Генезис».

Есть вопросы, которые годами сводят фанатов «Терминатора» с ума. Один из них: если Скайнет — холодный, безэмоциональный искусственный интеллект, то почему он просто не отправил терминатора в прошлое и не убил Сару Коннор в детстве?

Казалось бы, логично: первая попытка в 1984 году провалилась, так зачем ждать? Отправь машину в 1975-й. Или хотя бы в день её рождения. Но нет — всё оказалось сложнее, чем кажется.

Попытка, о которой никто не знал

Ответ появился только спустя годы, в фильме «Терминатор: Генезис». Оказывается, Скайнет пытался. Он отправил в прошлое Т-1000, чтобы убить Сару, когда она была ребёнком. Но этот план провалился: другой Т-800, перепрограммированный Джоном Коннором, оказался там раньше.

Сара выросла под его защитой и даже прозвала его «Папс». Именно с этого момента франшиза заложила новое правило: любое действие Скайнета в прошлом обязательно встречает противодействие Сопротивления.

Кадр из фильма «Терминатор»

Скайнет и его игра в отчаяние

Важно понимать, что путешествия во времени — это не продуманный гениальный план, а последняя попытка выжить. Скайнет отправил терминатора в прошлое, когда Сопротивление уже практически уничтожило его в будущем. Каждый новый убийца, каждая миссия — это не стратегия победы, а жест отчаяния, который лишь создаёт новую временную линию и оттягивает неизбежный конец.

Ответ есть, но фанаты спорят до сих пор

Даже после «Генезиса» вопрос до конца не закрыт. Кто-то считает, что сценаристы просто запутали вселенную бесконечными петлями. Другие уверены, что в этом и есть суть франшизы: нельзя переписать прошлое, не изменив будущее. И именно поэтому Скайнет обречён снова и снова пытаться убить Сару Коннор — независимо от того, в каком году она живёт.

Читайте также: Тоже гадали, почему Скайнет хочет уничтожить человечество в «Терминаторе»? Спустя 40 лет тайна раскрыта

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум Читать дальше 27 сентября 2025
Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Читать дальше 27 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
«I’ll be back»: из-за культовой фразы Шварценеггера разгорелся скандал на съемках «Терминатора» «I’ll be back»: из-за культовой фразы Шварценеггера разгорелся скандал на съемках «Терминатора» Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше