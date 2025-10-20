Кавилл, ты больше не эталон: автор провального «Ведьмака» назвала идеального актера на роль Геральта – фаны будут в ярости

Знаете мем «ой, как удобно?». Это вот он.

После шокирующего ухода Генри Кавилла шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик оказалась в эпицентре хейта. Теперь, когда пыль немного улеглась, режиссер решила переписать нарратив. И, кажется, сделала только хуже.

В недавнем интервью она с пафосом заявила, что до сих пор «ошеломлена», что им удалось заполучить на роль Геральта именно Лиама Хемсворта, назвав его «самым идеальным Геральтом».

Возникает резонный вопрос: если он был таким уж «натуральным» и идеальным преемником, почему его не позвали в проект с самого начала? Звучит это крайне неубедительно и больше смахивает на плохо отрепетированный демейдж-контроль, чем на искреннее признание.

Хиссрик пытается обосновать свой выбор, ссылаясь на работу Хемсворта в «Голодных играх», где он, по её мнению, передает FandomWire, «сочетал физическую форму с эмоциями».

Но давайте будем честны: одно дело — играть второго плана в подростковой дистопии, и совсем другое — нести на своих плечах многомиллионную франшизу, где твой предшественник был не только актером, но и фанатом книг с играми.

Самое забавное в этой истории — тактичное заявление самого Лиама о том, что он «не будет переигрывать» то, что сделал Кавилл. Он даже обещает больше улыбок и менее мрачную атмосферу.

Похоже, команда осознала, что тягаться с хмурым каноном бесполезно, и решила пойти от противного, сделав Геральта «попроще и повеселее».

Стоило ли для этого терять Кавилла — большой вопрос.

Пока же заявления шоураннера выглядят как попытка выдать желаемое за действительное и убедить всех (и в первую очередь себя), что лучший Геральт — это тот, который уже в проекте, а не тот, который ушел.

