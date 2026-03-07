Кавилл из «Ведьмака» и Тормунд из «Игры престолов» встретятся у Гая Ричи — что известно о новом фильме

Похоже, Гай Ричи снова готовит фильм, о котором будут говорить все. Британский режиссер, прославившийся динамичными криминальными историями и фирменным стилем, собирает для новой картины актеров первого эшелона.

В проекте «В серой зоне» (или «Вне закона») сыграли Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Розамунд Пайк, Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в «Игре престолов» и Эйса Гонсалес — актеры, которых любят миллионы зрителей по всему миру.

Сюжет строится вокруг опасной операции по спасению. Главные герои — специалисты по экстренной эвакуации, которым поручено вытащить из смертельно опасной ситуации влиятельную переговорщицу, однако миссия быстро превращается в масштабную операцию, где на кону оказываются огромные деньги и жизни людей.

По другой версии истории, героям предстоит вернуть украденный миллиард долларов. Такой поворот обещает зрителям фирменную смесь экшена, напряжения и неожиданных сюжетных ходов — именно за это фильмы Ричи и любят.

Сценарий Гай Ричи написал сам и выступил продюсером проекта. Съемки проходили в Испании летом 2023 года. Премьера боевика «В серой зоне» запланирована на 15 мая 2026 года. Судя по актерскому составу и масштабу истории, режиссер вполне может снова выдать один из самых громких хитов года.