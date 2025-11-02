Меню
Катастрофические 17% на Rotten Tomatoes, но это не мешает рвать топы: 4 сезон «Ведьмака» за пару дней стал мировым хитом

2 ноября 2025 11:50
Кадр из сериала «Ведьмак»

Ругают, но все равно продолжают смотреть.

Казалось, уход Генри Кавилла должен был стать смертным приговором для «Ведьмака». Но четвёртый сезон доказал обратное: сериал снова ворвался в мировые топы Netflix — пусть и с самыми низкими рейтингами за всю историю франшизы.

Хемсворт вступает в игру

Смена Геральта стала самым обсуждаемым событием года. Лиам Хемсворт, младший из знаменитого актёрского клана, впервые появился в роли беловолосого ведьмака и, по словам шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, «сделал персонажа своим уже через минуту экранного времени».

Однако фанаты оказались куда менее снисходительны. На Rotten Tomatoes у нового сезона всего 56 % одобрения критиков и катастрофические 17 % у зрителей — антирекорд даже по меркам «Ведьмака».

Но парадокс в том, что несмотря на хейт, четвёртый сезон стал мировым стриминговым хитом: вошёл в топ-10 Netflix во всех странах, где доступен сервис, и занял первое место в Украине, Пакистане, Нигерии и Египте. В США он удерживает почётную бронзу.

Рейтинги падают, просмотры растут

Критики ругают сценарий за хаотичный монтаж и «перебор с пафосом», а зрители — за отсутствие харизмы Кавилла. Тем не менее проект смотрят. И, похоже, смотрят массово. Netflix получил очередной вирусный фэнтези-хит, даже если любовь аудитории теперь скорее из разряда «смотреть, чтобы ругаться».

Возможно, дело в том, что «Ведьмак» стал для зрителей тем самым guilty pleasure — сериалом, где фэнтезийный хаос сочетается с визуальным размахом и знакомыми именами.

Что дальше

Netflix уже подтвердил: пятый сезон станет финалом истории. Сценаристы адаптируют оставшиеся романы Сапковского — «Крещение огнём», «Башню Ласточки» и «Владычицу Озера». Съёмки стартовали весной 2025-го, и шоу обещают довести сагу до логического завершения, «вернув фокус на путешествие Геральта, а не на скандалы вокруг него».

Любят или ненавидят — но «Ведьмак» всё ещё держит меч прочно. И, похоже, Netflix не собирается складывать оружие, даже если зрители крутят носом.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
