Киноафиша Статьи Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним

6 марта 2026 18:00
Кадр из сериала «Медведь»

Ленту решили не растягивать.

FX официально объявил, что пятый сезон «Медведя» станет финальным. Премьера последних эпизодов ожидается уже этим летом.

Судя по тому, к чему пришли события четвёртого сезона, команда ресторана «Медведь» столкнётся с работой без своего главного повара.

Сериал «Медведь»

«Медведь» ворвался в эфир в 2022 году и моментально завоевал любовь зрителей и критиков. Кулинарное драмеди не просто тепло приняли — его отметили премией «Эмми», после чего руководство FX дало создателю Кристоферу Стореру полную свободу и право снимать столько сезонов, сколько потребуется.

Изначально автор планировал остановиться на четвёртом, но в итоге решился на пятый. Однако именно он станет финальным — больше затягивать историю Сторер не намерен.

Кадр из сериала «Медведь»

5 сезон «Медведя»

О том, что пятый сезон станет точкой, недавно намекнула и Джейми Ли Кертис, вернувшаяся к роли Донны Берзатто. По её словам, команда завершила историю семьи, в которую успели влюбиться и создатели, и зрители.

Напомним, по сюжету Кармен Берзатто когда‑то покинул Нью‑Йорк и вернулся в Чикаго, чтобы спасти семейный ресторан, доставшийся ему от погибшего брата Майки. Вместе с партнёрами Сидни и Ричи он провёл ремонт и открыл новое заведение под названием «Медведь».

Однако в финале четвёртого сезона Карми ушёл из команды — отчасти из‑за личных проблем. Так что в пятом сезоне Сидни и Ричи, скорее всего, будут работать без него, хотя шанс на возвращение главного героя всё же остаётся.

Сериал выходит ежегодно, предыдущие сезоны традиционно появлялись в июне, так что и финал стоит ждать примерно в то же время.

Фото: Кадры из сериала «Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
