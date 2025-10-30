Карлики, дракон и кукольник-волшебник: Михалкова и Трибунцев появятся в новой сказке в духе музыкальных фильмов СССР

В России снимают новую музыкальную сказку «Щекотун» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Михалковой в главных ролях. Это режиссёрский дебют художника-постановщика Сергея Февралева.
История начинается в обычной школе, но сразу поворачивает в сторону чудес.
«Щекотун»: как появился замысел
Сценарий вырос из театральной пьесы, которую Февралев когда-то ставил сам. Он вспоминал атмосферу тех постановок: песни, простая магия, мир, который оживает прямо перед зрителем.
По его словам, фильм возвращает ощущение, что чудо может начинаться буквально с обычной вещи, найденной в старом чемодане.
Кукольник с чемоданом и школьный зал, где оживают фантазии
По сюжету в школу приходит странный кукольник (Тимофей Трибунцев). Его выступление ломает привычный порядок: декорации оживают, появляются карлики, дракон, а актовый зал превращается в место, где возможно всё.
За происходящим наблюдают строгая, но добрая завуч (Анна Михалкова) и мальчик, которого постоянно задевают сверстники. Именно он становится тем самым героем, которого чудо выбирает для перемен.
Новая роль Анны Михалковой
Актриса говорит, что её героиня когда-то мечтала о сцене, но жизнь увела её в школу. Теперь она пытается вернуть детям то, что сама однажды потеряла: веру в чудо.
Для Михалковой «Щекотун» — история о том, что второе дыхание может появиться даже тогда, когда его не ждёшь.
Проект заявлен как музыкальная сказка с современной визуальной фантазией, но с настроением фильмов, которые многие помнят с детства.
