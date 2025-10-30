Карлики, дракон и кукольник-волшебник: Михалкова и Трибунцев появятся в новой сказке в духе музыкальных фильмов СССР

Похоже, что нас ждёт возвращение той самой магии, которую так давно ждут зрители.

В России снимают новую музыкальную сказку «Щекотун» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Михалковой в главных ролях. Это режиссёрский дебют художника-постановщика Сергея Февралева.

История начинается в обычной школе, но сразу поворачивает в сторону чудес.

«Щекотун»: как появился замысел

Сценарий вырос из театральной пьесы, которую Февралев когда-то ставил сам. Он вспоминал атмосферу тех постановок: песни, простая магия, мир, который оживает прямо перед зрителем.

По его словам, фильм возвращает ощущение, что чудо может начинаться буквально с обычной вещи, найденной в старом чемодане.

Кукольник с чемоданом и школьный зал, где оживают фантазии

По сюжету в школу приходит странный кукольник (Тимофей Трибунцев). Его выступление ломает привычный порядок: декорации оживают, появляются карлики, дракон, а актовый зал превращается в место, где возможно всё.

За происходящим наблюдают строгая, но добрая завуч (Анна Михалкова) и мальчик, которого постоянно задевают сверстники. Именно он становится тем самым героем, которого чудо выбирает для перемен.

Новая роль Анны Михалковой

Актриса говорит, что её героиня когда-то мечтала о сцене, но жизнь увела её в школу. Теперь она пытается вернуть детям то, что сама однажды потеряла: веру в чудо.

Для Михалковой «Щекотун» — история о том, что второе дыхание может появиться даже тогда, когда его не ждёшь.

Проект заявлен как музыкальная сказка с современной визуальной фантазией, но с настроением фильмов, которые многие помнят с детства.

