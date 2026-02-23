Меню
Карьера могла оборваться на взлете: Михалков едва не погиб во время службы в армии — его спасла только одна личная особенность

23 февраля 2026 15:00
Кадр из фильма «Утомлённые солнцем 2: Предстояние»

Случай мог стать роковым.

В День защитника Отечества принято вспоминать тех, кто с честью нёс воинскую службу, и среди них попадаются очень необычные личности. Например, знаменитый режиссёр и актёр Никита Михалков попал в армию, когда ему было уже 27 лет и он был вполне состоявшейся звездой.

К тому времени он успел сняться в культовом фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» и мог бы без проблем избежать призыва. Однако Михалков решил иначе и отправился служить на флот, где с ним однажды произошла история, едва не стоившая ему жизни.

Первые полгода службы у Михалкова мало чем отличались от жизни обычных матросов. Но однажды его включили в состав серьёзной зимней экспедиции на Чукотку, которая должна была пройти на собачьих упряжках по маршруту красноармейцев полувековой давности.

Кадр из фильма «Утомлённые солнцем 2: Предстояние»

Именно там случилось происшествие, едва не стоившее актёру жизни. Во время перехода по замёрзшей реке лёд под ним не выдержал, и Михалков провалился в ледяную воду по пояс. Собаки тем временем продолжали бежать, унося нарты дальше, и любое неосторожное движение могло отправить его под лёд с головой.

Спасительным оказался высокий, почти двухметровый рост — это позволило ему не уйти в воду полностью и дало товарищам несколько мгновений на спасение.

Вытаскивали его всей командой с помощью длинного шеста, а потом прямо на морозе спешно раздевали, растирали спиртом и переодевали в сухое. Позже один из участников похода признался, что окажись на месте Михалкова он сам, то шансов выбраться уже бы не было, ведь он высоким ростом не отличался.

