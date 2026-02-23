Карьера могла оборваться на взлете: Михалков едва не погиб во время службы в армии — его спасла только одна личная особенность

В День защитника Отечества принято вспоминать тех, кто с честью нёс воинскую службу, и среди них попадаются очень необычные личности. Например, знаменитый режиссёр и актёр Никита Михалков попал в армию, когда ему было уже 27 лет и он был вполне состоявшейся звездой.

К тому времени он успел сняться в культовом фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» и мог бы без проблем избежать призыва. Однако Михалков решил иначе и отправился служить на флот, где с ним однажды произошла история, едва не стоившая ему жизни.

Первые полгода службы у Михалкова мало чем отличались от жизни обычных матросов. Но однажды его включили в состав серьёзной зимней экспедиции на Чукотку, которая должна была пройти на собачьих упряжках по маршруту красноармейцев полувековой давности.

Именно там случилось происшествие, едва не стоившее актёру жизни. Во время перехода по замёрзшей реке лёд под ним не выдержал, и Михалков провалился в ледяную воду по пояс. Собаки тем временем продолжали бежать, унося нарты дальше, и любое неосторожное движение могло отправить его под лёд с головой.

Спасительным оказался высокий, почти двухметровый рост — это позволило ему не уйти в воду полностью и дало товарищам несколько мгновений на спасение.

Вытаскивали его всей командой с помощью длинного шеста, а потом прямо на морозе спешно раздевали, растирали спиртом и переодевали в сухое. Позже один из участников похода признался, что окажись на месте Михалкова он сам, то шансов выбраться уже бы не было, ведь он высоким ростом не отличался.