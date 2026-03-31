Карамелька и Коржик готовы есть такую каждый день: готовим запеканку с колбасой как в «Трех котах»

Мультсериал «Три кота» пользуется огромной популярностью и у детей, и у взрослых. Для взрослых он является буквально спасением. Через мультфильм ребенок может усвоить воспитательные моменты. Однако это еще не все. Также вы можете порадовать домочадцев и вкусной запеканкой, как из мультфильма.

Для приготовления нужны

Колбаса (вареная) или сосиски — 150-200 гр.; Яйца — 3-4 шт.; Молоко — 50 мл.; Сыр твердый — 120 гр.; Хлеб (белый) или лаваш — 2-3 кусочка или 1 лист; Помидоры — 1 шт.; Зелень, соль — по вкусу.

Как готовить блюдо

Подготовьте ингредиенты. Нарежьте колбасу кубиками или кружочками. Помидор нарежьте дольками. Сыр натрите на терке.

Основа: Хлеб нарежьте кубиками или порвите лаваш и ровным слоем положите на дно смазанной формы.

Начинка: Сверху разложите кусочки колбасы и помидоров.

Заливка: В миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и половину натертого сыра. Этой смесью залейте хлеб с колбасой и помидорами.

Финальный штрих: Посыпьте сверху оставшимся сыром.

Запекание: Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 10-15 минут, пока запеканка не подрумянится.