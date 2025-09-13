Меню
Карабас-Бондарчук и Буратино в CGI: трейлер новой сказки со звездами «Фишера» и «Папиных дочек» уже в Сети

Карабас-Бондарчук и Буратино в CGI: трейлер новой сказки со звездами «Фишера» и «Папиных дочек» уже в Сети

13 сентября 2025 14:44
Кадр из фильма «Буратино»

Зрители надеются, что старую сказку не испортят.

Режиссёр «Физрука» Игорь Волошин взялся за непростое дело — осовременить «Буратино». Старая сказка Алексея Толстого должна заиграть новыми красками: с компьютерной графикой, узнаваемыми актёрами и атмосферой большого праздничного кино. Главное — не испортить ту самую магию, которая уже много поколений заставляет верить в чудеса.

История, знакомая с детства

Сюжет остаётся верным классике: бедный мастер Папа Карло загадывает желание иметь ребёнка, и в его руках оживает деревянное полено. Так появляется Буратино — мальчик, которому предстоит пройти через опасности и чудеса, встретить друзей и врагов и в конце концов найти свой путь. Новый трейлер, кстати, можно посмотреть тут.

Кадр из фильма «Буратино»

Кто в ролях

Главного героя сыграла Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые»): её мимику и движения оцифровали, чтобы создать на экране убедительного деревянного человечка. Папу Карло исполнил Александр Яценко («Тихий Дон», «Фишер»), Карабаса-Барабаса — Фёдор Бондарчук. Мальвина досталась Марии Шалаевой, Артемон — Егору Корешкову. Чулпан Хаматова примерила образ Лисы Алисы, а Кота Базилио сыграл Алексей Филимонов. В эпизодах зрителей ждут Елизавета Арзамасова и Юрий Колокольников.

За камерой

Режиссёр проекта Игорь Волошин, известный зрителям по «Физруку», судя по трейлеру, сделал ставку на масштаб и современную подачу. Зрителей ждут яркие декорации, костюмы с фантазийным размахом и графика, которая обещает сделать сказку зрелищной и живой.

Чего ждать

«Буратино» обещает быть не просто детской сказкой, а фильмом для всей семьи — с магией, юмором и яркими эмоциями. Это тот случай, когда классику пытаются показать по-новому, сохранив её дух. Премьера состоится 1 января 2026 года — как раз в тот момент, когда вся страна будет готова снова поверить в чудо.

Фото: Кадр из фильма «Буратино»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
