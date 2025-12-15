Меню
Киноафиша Статьи «Капкан для монстра» должен был стать новым хитом НТВ: в Сети считают, что все испортил только один актер

«Капкан для монстра» должен был стать новым хитом НТВ: в Сети считают, что все испортил только один актер

15 декабря 2025 14:44
Кадр из сериала «Капкан для монстра»

Впрочем, есть и те, кто встал на защиту звезды. 

Бывает, что в сериале собрался состав настоящих звёзд — актёры, чьи имена сами по себе гарантируют внимание и уважение. Но, как ни парадоксально, даже их харизма, талант и преданная армия поклонников иногда оказываются бессильны. Проект, несмотря на блестящие имена в титрах, терпит провал.

Так и вышло с проектом НТВ «Капкан для монстра», где снялся Даниил Страхов. И некоторые винят в неудаче именно его.

Сюжет сериала «Капкан для монстра»

Сюжет сериала строится вокруг следователя Сергея Ковалева, который расследует страшное убийство полковника Евсеева и всей его семьи. При этом Ковалев держит в тайне важнейшую деталь — погибший офицер приходится ему сводным братом, что делает дело личным.

В ходе расследования герой обнаруживает пугающую закономерность. Оказывается, в трёх соседних областях на протяжении нескольких лет происходит серия жестоких убийств, совершённых по одному и тому же сценарию. Жертвами становятся в том числе сотрудники различных силовых структур.

Кадр из сериала «Капкан для монстра»

Отзывы о сериале «Капкан для монстра»

Мнения публики в Сети разделились. Некоторые посчитали, что Даниил Страхов не только не украсил проект, но и напротив, стал залогом его неудачи.

«Спасти "Капкан для монстров" могли сильные актерские работы. И с этой точки зрения понятно, что главную роль в сериале отдали Страхову. Но тут важно понимать, что Даниил уже не так хорош, как лет 10 назад. Он погряз в сериалах типа "Курорт цвета хаки" и утратил свою главную актерскую способность — органично смотреться в самых разных жанрах», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Но нашлось и немало комментаторов, которые заступились за актера. Сейчас у проекта рейтинг 7,3.

«Может кому-то первые серии и кажутся затянутыми, но мне сериал очень понравился. Актерская игра превосходная», «Сериал очень понравился. Игра Даниила Страхова на очень высоком уровне», «На сериал подсела только из-за Даниила Страхова. И он мне понравился», «Страхов прекрасный актёр, глубоко копающийся в персонаже», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки начала 2026 года на НТВ.

Фото: Кадры из сериала «Капкан для монстра»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
