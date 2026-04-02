Русский English
«Капитан Америка» на минималках? Французские «Часовые» затягивают с первой серии — 8 эпизодов пролетают как миг

2 апреля 2026 15:42
Кадр из сериала «Часовые»

Кинолента держит до последней сцены — и не дает выйти из истории.

Если российские премьеры уже пересмотрены, а Netflix изучен до последнего алгоритма, остаётся только менять направление. Франция в этом смысле неожиданно попадает точно в цель.

Сериал «Часовые» или (Стражи) вышел тихо, но оставил после себя ощущение, будто супергероика всё ещё может удивлять.

Военная драма с эффектом сыворотки

Действие «Часовых» разворачивается весной 1915 года, когда Франция фактически живёт в ожидании катастрофы. На фронте тяжело ранен Габриэль Ферро, и именно он становится частью секретного эксперимента.

Учёные вводят ему сыворотку, которая не просто спасает жизнь, но превращает его в «усиленного» солдата. Так появляется подразделение «Стражи», а вместе с ним — новая цена: Ферро теряет возможность вернуться к семье и прежней жизни.

Не про героев, а про последствия

Сравнения с «Капитаном Америкой» возникают почти сразу, но остаются на уровне ассоциаций. Авторы опираются на комикс Дорисона и Брекки и делают акцент не на подвиге, а на его обратной стороне, пишут в Сети зрители.

Сериал соединяет военную драму и триллер, поднимая вопрос, можно ли оправдать создание «живого оружия». При этом история не уходит в морализаторство, а держит баланс за счёт шпионских линий, заговоров и визуально выразительного стимпанка.

Восемь серий работают как законченная история без попытки растянуть эффект. Здесь всё сказано точно и по делу, без лишних продолжений и громких обещаний.

Фото: Кадр из сериала «Часовые»
Екатерина Адамова
