Киноафиша Статьи С Юрием Стояновым выйдет сразу две премьеры: запомните оба сериала, ведь участие актера — знак качества

27 сентября 2025 20:04
«Кузнецовы ТВ» (2025)

Народный артист России активно снимается.

Телеканал СТС готовит зрителям сразу два проекта с Юрием Стояновым. Один сериал погружает в хаос семейного реалити, другой переносит в российскую деревню, где среди местных обосновались пришельцы.

История о большой семье, где под одной крышей живут дети от трёх браков, родители и обаятельные бабушка с дедушкой.

Ситуация выходит из-под контроля, когда родственникам предлагают стать героями реалити-шоу.

Камеры безжалостно фиксируют каждую ссору и тайну, превращая бытовые сцены в настоящий спектакль.

В актёрском составе — Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Ольга Медынич, Юлианна Михневич и другие.

В сериале 16 эпизодов, а премьера на СТС состоится 6 октября 2025 года.

«Не в своей тарелке»

В этой комедии с элементами научной фантастики Стоянов играет участкового, который догадывается, что новые жители села вовсе не люди.

На фоне привычной сельской жизни зрители увидят говорящих бобров и пришельцев, скрывающихся под человеческими оболочками.

В проекте также снимаются Денис Прытков, Даша Верещагина, Александр Самойленко.

Также прочитайте: Зрители НТВ ждали этого 4 года: стало известно, когда выходят «Душегубы 2»

Фото: Кадры из сериалов «Кузнецовы ТВ» (2025), «Не в своей тарелке» (2025)
