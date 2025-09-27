С Юрием Стояновым выйдет сразу две премьеры: запомните оба сериала, ведь участие актера — знак качества

Телеканал СТС готовит зрителям сразу два проекта с Юрием Стояновым. Один сериал погружает в хаос семейного реалити, другой переносит в российскую деревню, где среди местных обосновались пришельцы.

«Кузнецовы ТВ» (2025)

История о большой семье, где под одной крышей живут дети от трёх браков, родители и обаятельные бабушка с дедушкой.

Ситуация выходит из-под контроля, когда родственникам предлагают стать героями реалити-шоу.

Камеры безжалостно фиксируют каждую ссору и тайну, превращая бытовые сцены в настоящий спектакль.

В актёрском составе — Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Ольга Медынич, Юлианна Михневич и другие.

В сериале 16 эпизодов, а премьера на СТС состоится 6 октября 2025 года.

«Не в своей тарелке» (2025)

В этой комедии с элементами научной фантастики Стоянов играет участкового, который догадывается, что новые жители села вовсе не люди.

На фоне привычной сельской жизни зрители увидят говорящих бобров и пришельцев, скрывающихся под человеческими оболочками.

В проекте также снимаются Денис Прытков, Даша Верещагина, Александр Самойленко.

