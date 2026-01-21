Каменская вернется спустя 15 лет: мы узнали, когда зрители увидят новый сериал с Яковлевой на «России-1»

Сериал «Каменская» был настоящей легендой российского телевидения нулевых годов. С первой же серии он покорил зрителей, задав стандарты процедурала, которые на самом деле соблюдаются и сейчас.

Главная героиня, аналитик уголовного розыска Анастасия Каменская в исполнении Елены Яковлевой, была непохожа на типичных экранных следователей — она решала дела не с помощью пистолета или кулаков, а благодаря знанию психологии и безупречной логике.

Проект поднимал сложные социальные темы, отличался отличными диалогами и атмосферой, а его популярность проложила путь для многих других успешных сериалов о работниках правоохранительных органов. И сейчас «Каменская» собирается вернуться на экраны, чтобы покорить и новое поколение зрителей.

«Каменская. Перезагрузка»

Идея возродить «Каменскую» витала в воздухе давно. Ещё до пандемии продюсер Валерий Тодоровский и автор оригинальных романов Александра Маринина начали обсуждать этот проект. Сейчас, когда интерес к проверенным временем франшизам снова вырос, канал «Россия-1» наконец дал зелёный свет «Каменской. Перезагрузка».

Планируется снять один сезон, состоящий из 12 серий. Изначально их было 16, но от менее значимых «филлерных» эпизодов решили отказаться. По предварительной информации, режиссёром теперь выступит Кирилл Плетнёв, известный по роли в «Диверсанте», передает Telegram-канал «Новости кинопроизводства»

И, что самое важное для миллионов поклонников, Елена Яковлева вновь вернётся к своей знаменитой роли Анастасии Каменской. Для многих зрителей именно её участие является главным условием успеха перезапуска.

Слухи о сюжете

Пока что сюжет новой «Каменской» держится в секрете. Оригинальный сериал снимали по детективам Александры Марининой. С тех пор писательница выпустила ещё несколько книг из этой серии, так что у создателей есть достаточно материала для развития истории.

Но ранее ходили слухи, что «Перезагрузка» может стать не прямым продолжением, а скорее новой версией уже знакомых событий. В любом случае, ждать осталось не так долго. Уже в следующем сериальном сезоне, в конце 2026 или начале 2027 года, станет ясно, в каком именно формате Анастасия Каменская вернётся на экраны.

