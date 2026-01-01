Каллены — вовсе не вампиры?! В Сети наконец разобрались, что не так с семьей Эдварда из «Сумерек»

Не те, за кого себя выдают.

Современный массовый образ вампира — эдакого романтичного и страдающего красавца — в огромной степени сформировался благодаря саге «Сумерки». До этого вампиры в культуре были другими: классические чудовища, как у Брэма Стокера, или крутые бойцы в плащах, как в «Блэйдe».

Но именно «Сумерки» в середине 2000-х совершили революцию. Они сделали вампира не угрозой, а объектом фантазий для подростковой и молодой аудитории. Правда, в Сети недавно появилась абсолютно фантастическая теория: а что если мы зря все это время считали Калленов вампирами?

Семья Калленов

Если отбросить классические образы вампиров в плащах и с клыками, то семья Калленов из «Сумерек» предстает в совершенно ином свете — буквально. Это не скрывающаяся в склепах нечисть, а удивительно гармоничная, даже гламурная «семья».

Каждый из них — вечный подросток с трагическим прошлым, нашедший новый смысл в этом своеобразном коллективе. Их главная особенность — принципиальный отказ от человеческой крови.

Они называют себя «вегетарианцами», питаясь кровью животных, что превращает их из хищников в вечных борцов со своей природой. Эта внутренняя борьба и становится стержнем их благородства.

Их дом — не мрачный замок, а современная стеклянная резиденция, залитая светом. А еще они прекрасно интегрированы в общество.

Кто такие Каллены

Автор Дзен-канала «Киновед в штатском» обратил внимание, что герои «Сумерек» отражаются в зеркалах, они могут отказаться от человеческой крови, а главное — они не боятся солнечного света. Кожа вампиров под прямыми лучами солнца начинает искриться и сверкать, поэтому Каллены и другие их сородичи вынуждены оставаться в тени, чтобы не вызывать подозрений окружающих.

Кроме этого, вампиров из «Сумерек» почти невозможно убить, они обладают даром быстрой регенерации, в то время как их классические «предки» боялись чеснока, святой воды, солнца и осиновых кольев.

«Каллены не вурдалаки, не потомки Дракулы, — они... феи. Но не такие, как в сказках о Золушке и Динь-Динь. В ряде европейских стран феи — природные духи, призраки. Большинство народов считают их волшебными существами с человеческим обликом и рядом магических свойств. Кстати, в ряде мифов феи называются любителями человеческой крови, отчего их, бывало, путали с вурдалаками», — утверждает автор.

А вот Вольтури — подлинные вампиры, которые водятся исключительно в Европе. Калленов же, живущих в Америке, вампирами называют по ошибке.

