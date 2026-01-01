Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Каллены — вовсе не вампиры?! В Сети наконец разобрались, что не так с семьей Эдварда из «Сумерек»

Каллены — вовсе не вампиры?! В Сети наконец разобрались, что не так с семьей Эдварда из «Сумерек»

1 января 2026 11:21
Кадр из фильма «Сумерки»

Не те, за кого себя выдают. 

Современный массовый образ вампира — эдакого романтичного и страдающего красавца — в огромной степени сформировался благодаря саге «Сумерки». До этого вампиры в культуре были другими: классические чудовища, как у Брэма Стокера, или крутые бойцы в плащах, как в «Блэйдe».

Но именно «Сумерки» в середине 2000-х совершили революцию. Они сделали вампира не угрозой, а объектом фантазий для подростковой и молодой аудитории. Правда, в Сети недавно появилась абсолютно фантастическая теория: а что если мы зря все это время считали Калленов вампирами?

Семья Калленов

Если отбросить классические образы вампиров в плащах и с клыками, то семья Калленов из «Сумерек» предстает в совершенно ином свете — буквально. Это не скрывающаяся в склепах нечисть, а удивительно гармоничная, даже гламурная «семья».

Каждый из них — вечный подросток с трагическим прошлым, нашедший новый смысл в этом своеобразном коллективе. Их главная особенность — принципиальный отказ от человеческой крови.

Они называют себя «вегетарианцами», питаясь кровью животных, что превращает их из хищников в вечных борцов со своей природой. Эта внутренняя борьба и становится стержнем их благородства.

Их дом — не мрачный замок, а современная стеклянная резиденция, залитая светом. А еще они прекрасно интегрированы в общество.

Кадр из фильма «Сумерки»

Кто такие Каллены

Автор Дзен-канала «Киновед в штатском» обратил внимание, что герои «Сумерек» отражаются в зеркалах, они могут отказаться от человеческой крови, а главное — они не боятся солнечного света. Кожа вампиров под прямыми лучами солнца начинает искриться и сверкать, поэтому Каллены и другие их сородичи вынуждены оставаться в тени, чтобы не вызывать подозрений окружающих.

Кроме этого, вампиров из «Сумерек» почти невозможно убить, они обладают даром быстрой регенерации, в то время как их классические «предки» боялись чеснока, святой воды, солнца и осиновых кольев.

«Каллены не вурдалаки, не потомки Дракулы, — они... феи. Но не такие, как в сказках о Золушке и Динь-Динь. В ряде европейских стран феи — природные духи, призраки. Большинство народов считают их волшебными существами с человеческим обликом и рядом магических свойств. Кстати, в ряде мифов феи называются любителями человеческой крови, отчего их, бывало, путали с вурдалаками», — утверждает автор.

Кадр из фильма «Сумерки»

А вот Вольтури — подлинные вампиры, которые водятся исключительно в Европе. Калленов же, живущих в Америке, вампирами называют по ошибке.

Ранее портал «Киноафиша» писал, бессмертна ли дочь Эдварда и Беллы в «Сумерках».

Фото: Кадры из фильма «Сумерки» (2008)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Худший фильм, когда-либо существовавший на планете»: зрители посмотрели индийского «Гарри Поттера» и остались в шоке «Худший фильм, когда-либо существовавший на планете»: зрители посмотрели индийского «Гарри Поттера» и остались в шоке Читать дальше 2 января 2026
Финал заставил бы рыдать самого Макклейна: чем «Крепкий орешек» отличается от книги, по которой был снят Финал заставил бы рыдать самого Макклейна: чем «Крепкий орешек» отличается от книги, по которой был снят Читать дальше 1 января 2026
Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка» Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка» Читать дальше 31 декабря 2025
Кажется, нас водили за нос 35 лет: что за фильм смотрел Кевин в комедии «Один дома»? Кажется, нас водили за нос 35 лет: что за фильм смотрел Кевин в комедии «Один дома»? Читать дальше 31 декабря 2025
Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает Читать дальше 30 декабря 2025
От этой секретной концовки «28 дней спустя» зря отказались: она бы «убила» зрителей наповал От этой секретной концовки «28 дней спустя» зря отказались: она бы «убила» зрителей наповал Читать дальше 29 декабря 2025
Ридли Скотт должен был ответить в «Чужом: Завете» на все вопросы, а он всех еще больше запутал: 3 загадки франшизы Ридли Скотт должен был ответить в «Чужом: Завете» на все вопросы, а он всех еще больше запутал: 3 загадки франшизы Читать дальше 28 декабря 2025
«Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых «Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых Читать дальше 2 января 2026
В этот музыкальный хоррор никто не верил, а он собрал кассу в 350 млн, 97% на RT и стал фильмом года В этот музыкальный хоррор никто не верил, а он собрал кассу в 350 млн, 97% на RT и стал фильмом года Читать дальше 2 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше