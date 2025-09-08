Какую вековую традицию нарушил Сулейман перед смертью Хюррем: он этого не сделал даже ради матери

История любви султана Сулеймана и Хюррем-султан, которую зрители смогли видеть в сериале «Великолепный век» — это не только драма чувств, но и переворот в устоях Османской империи.

Падишах, известный как «Кануни» — Законодатель, сам изменил правила, которые веками считались неприкосновенными. Всё ради той, кто была рядом почти сорок лет.

Переезд Хюррем в покои султана

Дворец Топкапы был разделён на два мира: гарем и Эндерун — мужскую часть, где жил и работал султан.

Женщинам, включая матерей наследников, строго запрещалось оставаться в Эндеруне. Право хальвета — ночи с повелителем — терялось, как только женщина переставала рожать детей.

Но когда Хюррем тяжело заболела, Сулейман нарушил этот закон: он приказал перенести её вещи в свои личные покои, позволив жить рядом с собой.

Беспрецедентный шаг

До Хюррем такого не позволяли никому. Женщины приходили к султану только на ночь, утром возвращаясь в гарем.

Хюррем стала первой, кто остался в мужской части дворца навсегда. Этот поступок потряс весь двор, ведь речь шла не просто о личном решении — это был символ того, что любовь и воля султана выше древних законов.

Последний акт любви

Даже после смерти Хюррем Сулейман продолжал идти наперекор традициям. Он приказал построить для неё мавзолей рядом со своей усыпальницей, чтобы после смерти они были вместе.

