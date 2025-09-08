Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Какую вековую традицию нарушил Сулейман перед смертью Хюррем: он этого не сделал даже ради матери

Какую вековую традицию нарушил Сулейман перед смертью Хюррем: он этого не сделал даже ради матери

8 сентября 2025 09:54
Кадр из сериала «Великолепный век»

Падишах пошёл против устоявшихся правил гарема и переписал законы.

История любви султана Сулеймана и Хюррем-султан, которую зрители смогли видеть в сериале «Великолепный век» — это не только драма чувств, но и переворот в устоях Османской империи.

Падишах, известный как «Кануни» — Законодатель, сам изменил правила, которые веками считались неприкосновенными. Всё ради той, кто была рядом почти сорок лет.

Переезд Хюррем в покои султана

Дворец Топкапы был разделён на два мира: гарем и Эндерун — мужскую часть, где жил и работал султан.

Женщинам, включая матерей наследников, строго запрещалось оставаться в Эндеруне. Право хальвета — ночи с повелителем — терялось, как только женщина переставала рожать детей.

Но когда Хюррем тяжело заболела, Сулейман нарушил этот закон: он приказал перенести её вещи в свои личные покои, позволив жить рядом с собой.

Беспрецедентный шаг

До Хюррем такого не позволяли никому. Женщины приходили к султану только на ночь, утром возвращаясь в гарем.

Хюррем стала первой, кто остался в мужской части дворца навсегда. Этот поступок потряс весь двор, ведь речь шла не просто о личном решении — это был символ того, что любовь и воля султана выше древних законов.

Последний акт любви

Даже после смерти Хюррем Сулейман продолжал идти наперекор традициям. Он приказал построить для неё мавзолей рядом со своей усыпальницей, чтобы после смерти они были вместе.

Также прочитайте: Над этим эпизодом плакали многие: момент, когда жизнь Кесем поделилась на до и после

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Читать дальше 27 сентября 2025
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Читать дальше 28 сентября 2025
«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму Читать дальше 28 сентября 2025
Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Читать дальше 28 сентября 2025
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Читать дальше 26 сентября 2025
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю 5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю Читать дальше 25 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше