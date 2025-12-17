Если бы действия «Мастера и Маргариты» происходили в 90-е: ТНТ решил смешать Булгакова со «Словом пацана», «Бумером» и «Братом»

Новогодний эксперимент ТНТ еще не запущен в производство, но уже вызвал бурную и крайне нервную реакцию.

Телеканал ТНТ уже приступил к работе над следующим новогодним фильмом. На этот раз канал замахнулся на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Речь идет не о классической экранизации, а о свободном переосмыслении, причем с переносом действия в эпоху 90-х и с явным уклоном в комедийный формат.

«Большая классика» в интерпретации ТНТ

О замысле рассказала директор ТНТ Тина Канделаки. Она подчеркнула, что команда начинает обсуждать будущие новогодние проекты задолго до выхода текущих.

«Пятому фильму быть. Удивительно, но, скорее всего, это будет “Мастер и Маргарита”. Мы можем сделать большую классику — не просто советскую, а классику русской литературы в переосмыслении телеканала ТНТ», — отметила она.

«Мастер и Маргарита», но в духе 90-х

В креативную команду проекта вошли Андрей Шелков, Максим Ткаченко, Миша Семичев и Роман Ким.

Они предлагают перенести историю в атмосферу 90-х годов со всеми узнаваемыми культурными кодами, бандитскими паттернами и визуальными ассоциациями с фильмами «Бумер», «Брат» и «Жмурки».

По словам режиссеров, при всей стилизации проект должен оставаться комедией. В качестве примера они приводят образ Маргариты, летящей на метле под «Черный бумер».

Кто может появиться в фильме

Проектом уже заинтересовались Давид Манукян, Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева. Вероятно появление в картине Марины Кравец и Ольги Бузовой.

Кроме того, на афише, которая уже появилась в сети, можно увидеть Тимура Батрутдинова, Niletto, Гарика Харламова, Анатолия Цоя, Александра Шепса, Анну Пересильд, Джигана.

А называется комедия — «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте».

Киркоров и Батрутдинов как триггер

Информация о возможном участии Филиппа Киркорова и Тимура Батрутдинова стала для части аудитории отдельным раздражающим фактором.

В комментариях под опубликованными новостями о будущем фильме реакция довольно жесткая.

«Какой ужас», — пишет пользователь joang. «Бесовщина зашла в ту дверь», — высказывается Olga73 из Москвы.

Многие зрители воспринимают идею как попытку выжать максимум из узнаваемого названия. Пользователь nord прямо называет проект «Низкопробная халтура».

Михаил Юсин развивает эту мысль: «Все до копейки хотят выжать из так сказать “бренда”, и, видимо, их совсем не волнует неприятие зрителями их потуг».

Обсуждение идеи быстро ушло в сторону иронии. Заметив на афише известного рэпера, летающего на метле, один из пользователей написал: «Джиган в роли Маргариты? Смело».

Другие комментаторы задаются вопросом: «Книги кончились в мире?», явно намекая на усталость от бесконечных интерпретаций.

Контекст новогодних экспериментов

На фоне этих реакций в прокате и на подходе к телевизионному эфиру находится фильм «Невероятные приключения Шурика», который уже собрал 140 миллионов рублей и привлек более 300 тысяч зрителей.

Этот результат показывает, что новогодние проекты ТНТ все равно стабильно находят аудиторию — даже если сопровождаются резким зрительским неприятием.

