Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если бы действия «Мастера и Маргариты» происходили в 90-е: ТНТ решил смешать Булгакова со «Словом пацана», «Бумером» и «Братом»

Если бы действия «Мастера и Маргариты» происходили в 90-е: ТНТ решил смешать Булгакова со «Словом пацана», «Бумером» и «Братом»

17 декабря 2025 18:00
Филипп Киркоров

Новогодний эксперимент ТНТ еще не запущен в производство, но уже вызвал бурную и крайне нервную реакцию.

Телеканал ТНТ уже приступил к работе над следующим новогодним фильмом. На этот раз канал замахнулся на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Речь идет не о классической экранизации, а о свободном переосмыслении, причем с переносом действия в эпоху 90-х и с явным уклоном в комедийный формат.

«Большая классика» в интерпретации ТНТ

О замысле рассказала директор ТНТ Тина Канделаки. Она подчеркнула, что команда начинает обсуждать будущие новогодние проекты задолго до выхода текущих.

«Пятому фильму быть. Удивительно, но, скорее всего, это будет “Мастер и Маргарита”. Мы можем сделать большую классику — не просто советскую, а классику русской литературы в переосмыслении телеканала ТНТ», — отметила она.

«Мастер и Маргарита», но в духе 90-х

В креативную команду проекта вошли Андрей Шелков, Максим Ткаченко, Миша Семичев и Роман Ким.

Они предлагают перенести историю в атмосферу 90-х годов со всеми узнаваемыми культурными кодами, бандитскими паттернами и визуальными ассоциациями с фильмами «Бумер», «Брат» и «Жмурки».

По словам режиссеров, при всей стилизации проект должен оставаться комедией. В качестве примера они приводят образ Маргариты, летящей на метле под «Черный бумер».

Кто может появиться в фильме

Проектом уже заинтересовались Давид Манукян, Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева. Вероятно появление в картине Марины Кравец и Ольги Бузовой.

Кроме того, на афише, которая уже появилась в сети, можно увидеть Тимура Батрутдинова, Niletto, Гарика Харламова, Анатолия Цоя, Александра Шепса, Анну Пересильд, Джигана.

А называется комедия — «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте».

Киркоров и Батрутдинов как триггер

Информация о возможном участии Филиппа Киркорова и Тимура Батрутдинова стала для части аудитории отдельным раздражающим фактором.

В комментариях под опубликованными новостями о будущем фильме реакция довольно жесткая.

«Какой ужас», — пишет пользователь joang.

«Бесовщина зашла в ту дверь», — высказывается Olga73 из Москвы.

Многие зрители воспринимают идею как попытку выжать максимум из узнаваемого названия. Пользователь nord прямо называет проект «Низкопробная халтура».

Михаил Юсин развивает эту мысль: «Все до копейки хотят выжать из так сказать “бренда”, и, видимо, их совсем не волнует неприятие зрителями их потуг».

Обсуждение идеи быстро ушло в сторону иронии. Заметив на афише известного рэпера, летающего на метле, один из пользователей написал: «Джиган в роли Маргариты? Смело».

Другие комментаторы задаются вопросом: «Книги кончились в мире?», явно намекая на усталость от бесконечных интерпретаций.

Контекст новогодних экспериментов

На фоне этих реакций в прокате и на подходе к телевизионному эфиру находится фильм «Невероятные приключения Шурика», который уже собрал 140 миллионов рублей и привлек более 300 тысяч зрителей.

Этот результат показывает, что новогодние проекты ТНТ все равно стабильно находят аудиторию — даже если сопровождаются резким зрительским неприятием.

Вам будет интересно: «Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику

Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Global Look Press
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Это не «Вампиры средней полосы», но тоже смешно: почему стоит ждать комедию «Несвятая Валентина» — особенно если соскучились по Калюжному Это не «Вампиры средней полосы», но тоже смешно: почему стоит ждать комедию «Несвятая Валентина» — особенно если соскучились по Калюжному Читать дальше 17 декабря 2025
Теща теперь — Аронова, а еще будет длинноволосый Бурунов и лысый близнец Харламова: что будет в «Новой теще» (трейлер) Теща теперь — Аронова, а еще будет длинноволосый Бурунов и лысый близнец Харламова: что будет в «Новой теще» (трейлер) Читать дальше 15 декабря 2025
Эти 5 аниме легко уделают «Соло-прокачку» по смыслу и картинке: не просто бездумное прохождение уровней Эти 5 аниме легко уделают «Соло-прокачку» по смыслу и картинке: не просто бездумное прохождение уровней Читать дальше 18 декабря 2025
В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно Читать дальше 18 декабря 2025
«Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году «Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году Читать дальше 18 декабря 2025
И снова сериал про форму и приказы: сможет ли «Огонь» с Панфиловым удивить зрителей НТВ И снова сериал про форму и приказы: сможет ли «Огонь» с Панфиловым удивить зрителей НТВ Читать дальше 18 декабря 2025
Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Читать дальше 18 декабря 2025
Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ Читать дальше 18 декабря 2025
Этот сериал с Янковским в 2025 году посмотрели 6 000 000 раз — легко обошёл все новинки, включая «Камбэк» Этот сериал с Янковским в 2025 году посмотрели 6 000 000 раз — легко обошёл все новинки, включая «Камбэк» Читать дальше 18 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше