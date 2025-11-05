Меню
Киноафиша Статьи Какой сыщик круче: Смоляков, Ковальчук, Стоянов или Чурсин? Фанаты выбрали своего лидера, но согласны с ним далеко не все

5 ноября 2025 11:50
Кадры из сериалов «Черное солнце», «Тайны следствия», «Мосгаз»

Зрительское обсуждение российских детективов показало неожиданные симпатии и ещё более неожиданные споры.

Российские детективные сериалы давно обзавелись собственными легендарными сыщиками. От строгой Марии Швецовой в «Тайнах следствия» (2000) до упершегося в правду Черкасова из «Мосгаза» (2012) — каждый герой нашёл своего зрителя.

А обсуждения в Сети показали: у фанатов есть любимчики, но и споры кипят нешуточные.

Андрей Смоляков: интуиция против ложных следов

Роль Черкасова из «Мосгаза» стала для Андрея Смолякова одной из самых узнаваемых. Спокойный, наблюдательный следователь, который не лезет на рожон, но видит то, что другие пропускают. Он расследует тяжёлые дела, уходит в отставку, но неизменно продолжает помогать коллегам.

А в «Художнике» и «Оперативной памяти» актёр снова оказывается в погонах — и зрители отмечают, что ему органично удаются именно зрелые, уверенные в себе оперативники.

Андрей Смоляков

В комментариях дзен-канала Global Cinema многие пользователи назвали его самым «настоящим» сыщиком.

Но были и претензии — например, читатель Ольга Кузнецова написала:

«Чем старше становится Смоляков, дикция всё хуже, некоторые слова не разобрать».

Анна Ковальчук: 26 сезонов одной героини

Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук в «Тайнах следствия» — фигура почти мифологическая. За два десятка сезонов зрители увидели, как следователь взрослеет, строит карьеру, ошибается, снова поднимается и каждый раз доводит дело до конца.

Она собрана, рациональна и спокойна — и именно такой следователь многим кажется идеальным.

Анна Ковальчук

Однако часть фанатов считает, что сериал следовало закончить раньше.

В том же обсуждении Ольга Кузнецова отметила:

«Тайны следствия надо было закрыть после 12-го сезона, потом ерунда».

Максим Стоянов: сыщик, который может всё — и чуть больше

Стоянов стал любимцем зрителей благодаря «Черному солнцу», «Мерзлой земле» и «Как приручить лису».

Его герои — не образцовые следователи: они могут нарушить инструкцию, поддаться эмоциям, ошибиться. Но именно эта живость и делает их такими привлекательными.

Максим Стоянов

Стоянов умеет играть неоднозначных персонажей — где-то сердечных, где-то слишком смелых, но всегда ярких.

Фанаты в комментариях практически хором поставили его на первое место:

«Чурсин со Стояновым очень нравятся… в каждом фильме разные характеры», — написала зрительница.

Юрий Чурсин: педант, который ставит закон выше всего

Следователь Орлов из «Мерзлой земли» и герой «Черного солнца» — это абсолютно другой тип сыщика. Чурсин играет хладнокровных профессионалов, которые не поддаются импульсам и действуют строго по процедуре.

Юрий Чурсин

Его персонажи — противоположность героям Стоянова, и именно поэтому эти актёры так эффектно смотрятся по разные стороны конфликта.

В обсуждении именно Чурсина многие называли самым убедительным детективом в плане реалистичности. Его считают тем, кто «делает всё правильно».

А кто победил в фанатском голосовании?

Лидером обсуждения стал Максим Стоянов — именно его зрители назвали самым интересным и объёмным «телесыщиком».

Но тут же разгорелась полемика: поклонники Ковальчук уверяли, что Швецова — символ российского детектива; фанаты Смолякова настаивали на его профессиональной глубине; а сторонники Чурсина утверждали, что без него ни один современный сериал не звучал бы так убедительно.

Итог: единственного «крутейшего» сыщика не существует. Но фанаты российских детективов точно знают — выбирать есть из кого.

Также прочитайте: Хочется остроты? Вот три свежих триллера с такими сюжетами, что угадывать финал бесполезно

Фото: Кадры из сериалов «Черное солнце», «Тайны следствия», «Мосгаз»
Анна Адамайтес
