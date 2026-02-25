Меню
Какой сериал НТВ запустит сразу после «Первого отдела»: точно не «Невский-8» — есть 3 кандидата

25 февраля 2026 14:44
Кадр из сериала «Первый отдел»

Зрители переживают, что их опять ждет разочарование.

Пятый сезон «Первого отдела» уже выходит на финишную прямую, и у зрителей закономерно началась лёгкая паника: чем канал заполнит прайм-тайм после 2 марта. Судя по текущим данным, расставаться с Брагиным и Шибановым придётся как минимум на несколько месяцев.

Невский придётся подождать

Главный вопрос — вернётся ли в эфир «Невский 8». Пока ответ неутешительный. Восьмой сезон действительно активно снимается, но проект застрял на стадии постпродакшна. По информации портала Peterburg2.ru, из 30 серий отснято уже 24, однако монтаж и доработка занимают больше времени, чем рассчитывали.

Поэтому весенней премьеры ждать не стоит. Самый осторожный прогноз — осень 2026 года, а часть зрителей вообще надеется на конец года.

Кто займёт прайм-тайм

Пока официальная сетка НТВ не опубликована, но в индустрии и фанатских сообществах уже называют наиболее вероятных «сменщиков».

В первую очередь обсуждают «Лепилу» — новый криминальный проект с Никитой Панфиловым, который канал явно будет активно продвигать. Также среди кандидатов фигурируют проверенные бренды НТВ — «Пять минут тишины» и «Новая Земля». Это понятная стратегия: в отсутствие флагманских детективов канал делает ставку на знакомые зрителю форматы.

Зрители уже делятся на лагеря

Любопытно, что пауза между сезонами снова разожгла вечный спор: кто всё-таки сильнее — «Первый отдел» или «Невский». Одни зрители ценят уличную динамику «Невского», другие — более «процедурную» драматургию истории Брагина и Шибанова.

Как бы ни распределились симпатии, ясно одно: до осени фанатам придётся жить без обоих хитов. И именно ближайшие месяцы покажут, сможет ли замена удержать аудиторию у экранов — или зрители просто будут терпеливо ждать возвращения своих любимых следователей.

Анастасия Луковникова
