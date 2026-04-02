Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Какой город Миядзаки снял в «Ведьминой службе доставки»? Многие уверены, что это Россия

Какой город Миядзаки снял в «Ведьминой службе доставки»? Многие уверены, что это Россия

2 апреля 2026 08:27
Кадр из мультфильма «Ведьмина служба доставки»

Очертания на карте слишком похожи на известный приморский центр региона.  

Хаяо Миядзаки по праву считается суперзвездой анимационного мира. Его визуальный почерк узнаваем с первого взгляда — любой кадр из его работ достоин стать картиной. Однако источники вдохновения мастера далеко не всегда лежали в Японии.

В одной из своих ранних лент, «Ведьмина служба доставки», Миядзаки воссоздал на экране историческую архитектуру Стокгольма — старинные улочки, живописные переулки, атмосферу европейского города. Чтобы вымышленный Корико выглядел максимально достоверно, команда аниматора вместе с самим режиссёром специально выезжала в Швецию.

Прототипом, как считается, послужил город Висбю — известный своей «игрушечной» застройкой, набережными с живописными панорамами и уютными кварталами старых домов.

Но существует и другая, более неожиданная версия. Согласно одной из любопытных фанатских теорий, прообразом города в «Ведьминой службе доставки» мог стать… Владивосток.

Кадр из мультфильма «Ведьмина служба доставки»

Внимательные зрители обратили внимание на сцену, где Кики держит в руках карту: очертания бухты, районы Эгершельд, а также водохранилище — всё это с небольшой корректировкой угла наклона очень напоминает реальную карту дальневосточного порта.

Разумеется, Миядзаки не копировал географию один в один, и итоговый образ города в аниме ближе к западноевропейскому портовому городу. Однако не исключено, что русский Владивосток всё же стал одним из источников вдохновения для великого аниматора.

Фото: Кадры из мультфильма «Ведьмина служба доставки» (1989)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше