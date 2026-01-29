Какой диснеевский мультфильм ненавидел Толкин? Подсказка на фото – ее поймут 99% фанатов «Властелина колец»

Профессор Джон Толкин скептически относился к творениям студии Disney и категорически не желал видеть свои произведения в подобном стиле. Корни его неприятия лежали в глубоко личном и творческом подходе.

«Белоснежка и семь гномов»

Всё началось с мультфильма «Белоснежка». На его просмотр Толкина пригласил его друг, Клайв Стейплз Льюис. Писатели часто расходились во мнениях, но здесь их оценки совпали.

Сам Толкин позднее отмечал, что Уолт Дисней, безусловно, талантлив, а образ Белоснежки вышел весьма симпатичным. Однако гномы в его адаптации вызвали у профессора резкое неприятие.

Для Толкина это был не просто каприз, а принципиальный творческий вопрос. Он искренне считал, что в книгах для детей нельзя «сюсюкать» и упрощать мир.

Детей он не рассматривал как неразвитых читателей. Это хорошо видно по «Хоббиту». История хоть и считается сказкой, но в ней хватает мрачных, даже пугающих моментов и серьёзных тем для размышления.

Ему категорически не понравилось, как Дисней превратил гномов — существ из глубокой мифологической традиции — в забавных, немного нелепых персонажей для создания комического эффекта. Эта ранняя обида за своё восприятие сказочного мира лишь укрепилась с годами.

Толкин против Disney

Впрочем, были и другие причины. Толкина искренне тревожила сама тенденция превращения древних сказок в гладкий, стандартизированный продукт. Он видел в подходе Disney не адаптацию, а коммерциализацию. По его мнению, песни, яркие краски и обязательный хэппи-энд лишали истории их подлинной души и глубины.

В частной переписке он мог быть очень резок, называя Уолта Диснея «жадным мошенником». Для Толкина такая обработка была равносильна уничтожению настоящего, взрослого волшебства. Он верил, что настоящая сказка должна быть полна не только света, но и боли, потерь и сложной мудрости. И дети, по его убеждению, вовсе не нуждаются в упрощениях — они вполне способны понять и принять эту глубину.

Итогом стала его категоричная позиция. В письмах он раз за разом подчёркивал, что не потерпит никакого вмешательства Disney в свои творения.