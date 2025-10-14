Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии

Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии

14 октября 2025 13:17
«Близкое счастье»

Новая мелодрама объединяет лёгкость восточного сериала и глубину классического романа.

Сериал «Близкое счастье» — совместный проект России и Турции, вдохновлённый романом Эмиля Золя «Дамское счастье».

Создатели называют его «турецкой мелодрамой с русской душой» — и действительно, в нём угадываются мотивы «Постучись в мою дверь» и «Анны Карениной» одновременно.

Здесь есть и воздушная романтика, и настоящие душевные шрамы.

Любовь между витриной и сердцем

Действие разворачивается в Анталии, в торговом центре «Близкое счастье», принадлежащем бизнесмену Руслану Адамову. Он вдовец, весь в работе и заботе о сыне.

Всё меняется, когда в его магазин устраивается русская девушка Нина — добрая, трудолюбивая, но обременённая тяжёлым прошлым.

Между ними вспыхивает чувство, в котором встречаются миры — как между Золушкой и принцем, но в современных реалиях.

В их истории легко увидеть дух «Постучись в мою дверь»: на фоне глянца, конкуренции и служебных запретов рождается любовь, где герои не столько спорят, сколько учатся слышать.

Но при этом в сценарии чувствуется и «каренинская» драма — невозможность быть вместе, если общество решает иначе.

Когда турецкая страсть встречает русскую совесть

«Близкое счастье» балансирует между темпераментной экспрессией турецких сериалов и философской интонацией русской классики.

Герои ссорятся и мирятся, плачут и спорят — но всё это не ради красивых сцен, а ради правды эмоций. Именно это роднит проект и с турецким хитом, и с великой литературной традицией.

Режиссёр Павел Дроздов подчёркивает: важно было передать «глубину персонажей, не жертвуя зрелищностью».

Поэтому фильм не просто история любви, а наблюдение за тем, как культура и чувства сплетаются в одно целое.

«Близкое счастье»

Современная «Дамское счастье» — или новая «Каренина»?

Как и у Золя, всё завязано на работе, честолюбии и поиске себя. Но за внешней сказкой скрыта взрослая тема — умение любить, когда кажется, что нельзя.

Нина не просто героиня мелодрамы, она — женщина, которая выбирает путь вопреки обстоятельствам.

«Близкое счастье» запланирован к премьере в 2025 году на онлайн-кинотеатре KION.

Также прочитайте: Сверг отца, убил пятерых братьев и трёх сыновей: коротко о папе султана Сулеймана — далее подробно

Фото: Кадр из сериала «Близкое счастье»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда — первые реакции на новый сериал НТВ Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда — первые реакции на новый сериал НТВ Читать дальше 15 октября 2025
Богач отправился работать на завод – и вот что из этого вышло: новый комедийный сериал с Чепурченко Богач отправился работать на завод – и вот что из этого вышло: новый комедийный сериал с Чепурченко Читать дальше 15 октября 2025
4 сезон был в топ-10 на Netflix: у «Эмили в Париже» все-таки будет продолжение – известна точная дата выхода новых серий 4 сезон был в топ-10 на Netflix: у «Эмили в Париже» все-таки будет продолжение – известна точная дата выхода новых серий Читать дальше 15 октября 2025
«Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина «Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина Читать дальше 14 октября 2025
«Мосгаз. Розыгрыш» выходит на ТВ 20 октября: зрители успели посмотреть серии в интернете и поставили сезону 7,5 «Мосгаз. Розыгрыш» выходит на ТВ 20 октября: зрители успели посмотреть серии в интернете и поставили сезону 7,5 Читать дальше 14 октября 2025
Зачем египтяне поставили статую в Тихом океане и кто снабжал «Дхарму» продуктами? Главные тайны «Остаться в живых» Зачем египтяне поставили статую в Тихом океане и кто снабжал «Дхарму» продуктами? Главные тайны «Остаться в живых» Читать дальше 14 октября 2025
Не просто финал, а новая глава: чем закончились «Ходячие мертвецы» на самом деле и почему это ещё не конец Не просто финал, а новая глава: чем закончились «Ходячие мертвецы» на самом деле и почему это ещё не конец Читать дальше 12 октября 2025
Скучали по «Офису»? Сериал «Газета» возвращает ту самую магию абсурда, только в редакции - уже 85% на RT Скучали по «Офису»? Сериал «Газета» возвращает ту самую магию абсурда, только в редакции - уже 85% на RT Читать дальше 12 октября 2025
Испанский детектив на реальных событиях, от которого веет тайной: сериал «Маркиз» — как будто «Аббатство Даунтон», но с убийством Испанский детектив на реальных событиях, от которого веет тайной: сериал «Маркиз» — как будто «Аббатство Даунтон», но с убийством Читать дальше 12 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше