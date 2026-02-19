Каким стал зловещий мальчик из фильма «Омен»: в обычной жизни вовсе не жуткий (фото)

Более десяти лет назад был выпущен новый вариант зловещего триллера «Омен».

Этот фильм «Омен» является ремейком культовой мистической ленты 70-х годов. В центре сюжета находится сын дьявола, который растет в состоятельной семье. По мере взросления вокруг него начинают происходить ужасные события, в которых он часто выступает как провокатор. Постепенно мужчина, который считал мальчика своим сыном, осознает, что ситуация гораздо сложнее, и чтобы выжить, ему необходимо остановить «сына».

Главную роль в фильме исполнил Шеймус Дэви Фицпатрик, который за свое исполнение «маленького демона» получил премию «Fangoria Chainsaw Awards». Интересно, что во время съемок Шеймус не осознавал, какую именно роль он играет.

После «Омена» у него было несколько других проектов, среди которых наиболее заметной стала работа в фильме «Королевство полной луны». Шеймус поступил в школу искусств в 2017 году по специальности «Кино».

Кроме актерской деятельности, молодой человек начинает проявлять себя как режиссер и сценарист. Одним из его проектов стал фильм, посвященный здоровому образу жизни и вредным привычкам.

Последней известной работой Шеймуса в качестве актера стала роль в короткометражном фильме The Elephant in the Room 2020 года. После этого он начал трудиться в качестве звукорежиссера на съемках и создал профессиональный сайт. В 2022 году он работал оператором микрофона в телесериале The Booze, Bets and Sex That Built America, а в 2023 году — в звуковом департаменте короткометражного фильма Here Comes Kermit Williams.