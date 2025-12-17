Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее

По мнению зрителей, актриса мало подходила под образ и вполне могла бы остаться лишь на озвучке.

В последние недели имя Ларисы Долиной не сходит с заголовков новостей. Правда, с ее карьерой это не связано — поклонники и хейтеры с одинаковым упоением следили за спорной сделкой о продаже певицей квартиры, деньги от которой она отдала мошенникам.

На волне обсуждений в Сети внимательно изучили не только песни артистки, но и ее появления в кино. Одной из дебютных больших ролей Долиной на экране стал образ в ленте «Мы из джаза». И там она потребовала для себя особых условий.

Сюжет фильма «Мы из джаза»

Действие переносит в Одессу 1920-х годов. Студент музыкального техникума Костя Иванов влюбляется в новое заморское веяние — джаз. Это увлечение стоит ему места в комсомоле и учёбы. Ему ставят ультиматум, и Константин делает свой выбор — в пользу музыки.

Одержимый идеей, Костя решает собрать собственный коллектив. По его объявлению откликаются два друга — Степа с банджо и Жора с барабанами. Иван заражает их своей страстью, и новоиспечённый джаз-бэнд начинает репетировать.

Однако их дебют оказывается скандальным. Первое же выступление заканчивается настоящей потасовкой с публикой. Так слушатели выразили своё, мягко говоря, неоднозначное мнение о музыке.

Лариса Долина в фильме «Мы из джаза»

У героини Ларисы Долиной в фильме был вполне реальный прототип. Им стала американская джазовая певица Коретти Арле, которая во время гастролей в Москве вышла замуж за советского пианиста Бориса Тица и навсегда осталась в СССР, выступая на оперной сцене и на эстраде.

Чтобы превратиться в темнокожую певицу, Ларисе Долиной приходилось проходить многочасовой грим. Каждый день на это уходило до шести часов, а в ход шло 12 разных оттенков косметики. На момент съёмок актриса была на пятом месяце беременности, и на площадку её лично привозил режиссёр.

Однако этот выбор и все связанные с ним неудобства для команды до сих пор вызывает вопросы у зрителей. Многие в Сети недоумевают, почему на роль не пригласили настоящую темнокожую актрису, а Долина могла бы просто озвучить героиню. По их мнению, образ все равно получился неестественным.

«Она же разного цвета в каждом кадре. Мы просто видим явно белую женщину с небрежным гримом и деланным акцентом, но при этом, умеющую хорошо петь», — отметил автор Дзен-канала «Заровский про фильмы и книги».

