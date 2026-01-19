Какие российские комедийные сериалы вернутся в 2026 году: ждали 2 сезон «Олдскула»? Будет вам «Олдскул»!

В 2026 году зрителей ждёт несколько продолжений российских комедийных сериалов, которые успели собрать свою аудиторию и сохранить интерес к героям.

«СашаТаня», 10 сезон

Юбилейный, десятый сезон сериала «СашаТаня» стартует 19 января 2026 года на ТНТ.

Главные герои переходят в статус многодетных родителей, что автоматически умножает бытовые сложности. Старший сын увлекается футболом, Миша и Лиля переезжают в спальный район и начинают жить между арендой и ипотекой, а у Гены и Зубовой намечается новый поворот в отношениях.

Формула ситкома остаётся прежней, но масштаб семейных забот заметно расширяется.

«Инспектор Гаврилов», 3 сезон

Третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов» ожидается в начале 2026 года, точная дата премьеры пока не объявлена. История мошенника Саши Медного, который выдает себя за начальника полиции в Усть-Шахтинске, выходит на новый виток.

После драматичного финала второго сезона ситуация в отделе МВД меняется, а на горизонте появляются выборы мэра и фигура Ворона — отца Медного, криминального авторитета. К основному касту присоединяется Алексей Гуськов, что явно намекает на усиление конфликтов.

«Жуки», 5 сезон

Пятый сезон сериала «Жуки», получивший подзаголовок «Жуки. Зима», ожидается в 2026 году, пока точная дата выхода не объявлена.

Продолжение переносит героев в зимнюю деревенскую реальность: праздники, морозы и приезд иностранных инвесторов превращают привычную жизнь Жуков в череду бытовых и культурных столкновений.

Француз, китаец и американка знакомятся с русской глубинкой не по туристическим буклетам, а в максимально прикладном формате.

«Олдскул», 2 сезон

Премьера второго сезона сериала «Олдскул» запланирована на 1 сентября 2026 года.

Продолжение истории строгой учительницы Марии Трифоновой вновь столкнет «старую школу» с современными образовательными реалиями.

После первого сезона, где героиня осваивалась в частной школе и параллельно пыталась наладить отношения с семьёй, новые серии обещают ещё больше конфликтов с учениками, родителями и системой в целом.

