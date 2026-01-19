Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Какие российские комедийные сериалы вернутся в 2026 году: ждали 2 сезон «Олдскула»? Будет вам «Олдскул»!

Какие российские комедийные сериалы вернутся в 2026 году: ждали 2 сезон «Олдскула»? Будет вам «Олдскул»!

19 января 2026 19:06
Кадр из сериала «СашаТаня», «Инспектор Гаврилов», «Жуки», «Олдскул»

Любимые герои возвращаются.

В 2026 году зрителей ждёт несколько продолжений российских комедийных сериалов, которые успели собрать свою аудиторию и сохранить интерес к героям.

«СашаТаня», 10 сезон

«СашаТаня»

Юбилейный, десятый сезон сериала «СашаТаня» стартует 19 января 2026 года на ТНТ.

Главные герои переходят в статус многодетных родителей, что автоматически умножает бытовые сложности. Старший сын увлекается футболом, Миша и Лиля переезжают в спальный район и начинают жить между арендой и ипотекой, а у Гены и Зубовой намечается новый поворот в отношениях.

Формула ситкома остаётся прежней, но масштаб семейных забот заметно расширяется.

«Инспектор Гаврилов», 3 сезон

"Инспектор Гаврилов"

Третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов» ожидается в начале 2026 года, точная дата премьеры пока не объявлена. История мошенника Саши Медного, который выдает себя за начальника полиции в Усть-Шахтинске, выходит на новый виток.

После драматичного финала второго сезона ситуация в отделе МВД меняется, а на горизонте появляются выборы мэра и фигура Ворона — отца Медного, криминального авторитета. К основному касту присоединяется Алексей Гуськов, что явно намекает на усиление конфликтов.

«Жуки», 5 сезон

«Жуки»

Пятый сезон сериала «Жуки», получивший подзаголовок «Жуки. Зима», ожидается в 2026 году, пока точная дата выхода не объявлена.

Продолжение переносит героев в зимнюю деревенскую реальность: праздники, морозы и приезд иностранных инвесторов превращают привычную жизнь Жуков в череду бытовых и культурных столкновений.

Француз, китаец и американка знакомятся с русской глубинкой не по туристическим буклетам, а в максимально прикладном формате.

«Олдскул», 2 сезон

«Олдскул»

Премьера второго сезона сериала «Олдскул» запланирована на 1 сентября 2026 года.

Продолжение истории строгой учительницы Марии Трифоновой вновь столкнет «старую школу» с современными образовательными реалиями.

После первого сезона, где героиня осваивалась в частной школе и параллельно пыталась наладить отношения с семьёй, новые серии обещают ещё больше конфликтов с учениками, родителями и системой в целом.

Также прочитайте: Почему я добавила в «Буду смотреть» фильм про советского ученого «Боги Кнорозова»? Во-первых, мне понравился «Опенгеймер», во-вторых, в касте Колесников

Фото: Кадр из сериала «СашаТаня», «Инспектор Гаврилов», «Жуки», «Олдскул»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думала, это просто мультфильм, но нет: 5 серий «Трех котов», которые удивили даже меня — теперь они в личном ТОПе Думала, это просто мультфильм, но нет: 5 серий «Трех котов», которые удивили даже меня — теперь они в личном ТОПе Читать дальше 20 января 2026
Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала Читать дальше 20 января 2026
«"Первый отдел" — эконом-вариант сериала "Невский"»: что еще пишут в Сети зрители, ожидая 5 сезон с дуэтом Брагина и Шибанова? «"Первый отдел" — эконом-вариант сериала "Невский"»: что еще пишут в Сети зрители, ожидая 5 сезон с дуэтом Брагина и Шибанова? Читать дальше 20 января 2026
85 915 105 просмотров спустя годы: самая необычная серия «Маши и Медведя», в которой внезапно начинается аниме (видео) 85 915 105 просмотров спустя годы: самая необычная серия «Маши и Медведя», в которой внезапно начинается аниме (видео) Читать дальше 20 января 2026
Премьера 22 января — а дальше что? Полное расписание выхода 2 сезона «Художника» с Виктором Добронравовым в главной роли Премьера 22 января — а дальше что? Полное расписание выхода 2 сезона «Художника» с Виктором Добронравовым в главной роли Читать дальше 19 января 2026
Как жаль, что я девушка! «Невский-8» ищет крепких бандитов для съёмок рядом с Васильевым и Паламарчуком — мечта, а не роль Как жаль, что я девушка! «Невский-8» ищет крепких бандитов для съёмок рядом с Васильевым и Паламарчуком — мечта, а не роль Читать дальше 19 января 2026
Будет ли 3 сезон «Ландышей»? Авторы наконец дали прямой ответ — «Всё должно быть хорошо» Будет ли 3 сезон «Ландышей»? Авторы наконец дали прямой ответ — «Всё должно быть хорошо» Читать дальше 19 января 2026
Узнала, что Брагин был вовсе не выдумкой: звезда «Первого отдела» Колесников раскрыл, кто стал прототипом героя Узнала, что Брагин был вовсе не выдумкой: звезда «Первого отдела» Колесников раскрыл, кто стал прототипом героя Читать дальше 19 января 2026
Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники Читать дальше 19 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше